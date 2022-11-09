Справа про «плівки ОАСК»: рішення Печерського суду про закриття скасоване 

Павла Вовка і ще 11 осіб підозрюють у тому, що вони «діяли у межах злочинної організації, яка мала на меті захоплення державної влади»

Рішення Печерського суду про закриття справи щодо «плівок ОАСК» скасували в апеляції. Йдеться про рішення судді Печерського райсуду Києва Сергія Вовка, яким він зобов’язав Офіс Генерального прокурора закрити провадження щодо перших записів з кабінету голови Окружного адмінсуду міста Києва (ОАСК) Павла Вовка. Про це повідомляє проєкт Watchers.Media.

Сергій Вовк з Печерського суду ухвалив таке рішення, задовольнивши скаргу адвоката Валерія Палія, що представляє інтереси одного з підозрюваних у справі – Євгена Аблова. У апеляції прокуратура просила скасувати рішення Печерського райсуду Києва та ухвалити нове, яким у задоволенні скарги захисника Євгена Аблова відмовити. Тоді як сам адвокат виступив проти, наполягаючи на законності рішення Печерського суду.

Підозрюваними у справі «плівок ОАСК» є Павло Вовк та його колеги – судді цього суду: Євгеній Аблов і Ігор Погрібніченко. Ще одним фігурантом є суддя Суворовського райсуду Одеси – Іван Шепітко.

За даними слідства, голова ОАСК Павло Вовк і деякі судді організували схему створення штучних перешкод в роботі Вищої кваліфікаційної комісії суддів для уникнення обов’язкового кваліфікаційного оцінювання.

Голову ОАСК Павла Вовка і ще 11 осіб підозрюють у тому, що вони «діяли у межах злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП) та створення штучних перешкод у їхній роботі».

Раніше Вищий антикорупційний суд (ВАКС) наклав грошове стягнення 5200 грн на обвинувачених суддів Окружного адмінсуду Києва (ОАСК).

Нагадаємо, 17 липня 2020 року НАБУ провело обшуки в Окружному адміністративному суді Києва та заявило про вручення підозри голові ОАСК Павлу Вовку, його заступнику Євгенію Аблову та ще п’ятьом суддям. Їх підозрюють у створенні в суді «злочинної організації з метою захоплення державної влади».

Водночас Національне антикорупційне бюро України розсекретило частину матеріалів провадження, відкритого щодо голови Державної судової адміністрації Зеновія Холоднюка, голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка та ще шістьох суддів, зокрема, записів телефонних розмов із голосами, схожими на голоси Холоднюка, Вовка та інших суддів ОАСК. На записах зафіксовані зловживання суддів Окружного адміністративного суду Києва.

У березні 2021 року Національне антикорупційне бюро завершило досудове розслідування щодо участі суддів Окружного адміністративного суду у злочинній організації та зловживанні впливом. У квітні Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід судді Окружного адміністративного суду Києва Богдану Саніну у вигляді застави.