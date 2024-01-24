СБУ повідомила про підозру директору російської ракетної корпорації

Для масованих обстрілів українських населених пунктів ворог використовує «вироби» корпорації Обносова

Служба безпеки України зібрала докази та повідомила про підозру генеральному директору російської корпорації «Тактичне ракетне озброєння» Борису Обносову. Про це відомство повідомило у Facebook.

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За даними СБУ, Обносов входить до близького оточення президента Росії Володимира Путіна та очолює «найбільший підсанкційний холдинг Росії», що виробляє крилаті ракети та керовані авіабомби.

«Промислові обсяги відповідного озброєння регулярно надходять до військових з’єднань РФ для війни проти України. З початку повномасштабного вторгнення РФ тільки крилатими ракетами Х-101 і Х-555 окупанти завдали понад 140 ударів по цивільній інфраструктурі та енергооб’єктах нашої держави», – йдеться в повідомленні.

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Як зазначає відомство, з початку повномасштабного вторгнення РФ тільки крилатими ракетами Х-101 і Х-555 окупанти завдали понад 140 ударів по цивільній інфраструктурі та енергооб’єктах нашої держави.

«Для масованих обстрілів українських населених пунктів росіяни використовують й інші «вироби» корпорації Обносова, серед яких:

⁠крилаті та протикорабельні ракети П-800 «Онікс», Х-22, Х-32 та Х-59, ⁠керовані авіаційні бомби серії КАБ-500 та КАБ-1500», – додали у відомстві.

Також встановлено, що за декілька місяців до 24 лютого 2022 року посадовець отримав звання героя Росії за безпосередню участь у підготовці до повномасштабного вторгнення РФ.

«Тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності за злочини проти нашої держави, оголошення його у міжнародний розшук.

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Крім того, правоохоронці здійснюють слідчі дії, спрямовані на виявлення, блокування та подальше стягнення в дохід України всіх іноземних активів фігуранта», – йдеться у повідомленні СБУ.

Служба безпеки України регулярно повідомляє про підозри громадянам Росії та України, в тому числі посадовцям, причетним до повномасштабної агресії проти України. Так, нещодавно СБУ повідомила про підозру клірику Московської церкви в Україні, соратниці гауляйтера Аксьонова та російському мільярдеру.