Незаконно нарахував дружині 20 млн грн: ДБР на Київщині викрило військового

Наразі всі незаконно виплачені гроші повернуто військовий частині

Державне бюро розслідувань (ДБР) викрило начальника фінансово-економічної служби однієї з військових частин на Київщині на зловживаннях з фінансами. Про це повідомляє пресслужба відомства.

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Працівники ДБР спільно с військовою контррозвідкою СБУ викрили на оборудці начальника фінансово-економічної служби однієї з військових частин Київщини. Він намагався «замести сліди» свого недбалого ставлення до фінансів частини перед командуванням військ. Для цього він вніс неправдиві відомості про нарахування 20 млн грн додаткової винагороди своїй дружині – старшому солдату цієї частини.

Зазначається, що ці гроші він не планував реально виплачувати старшому солдату, а збирався перекрити утворену через його недбалість заборгованість зі сплати податку на доходи фізичних осіб. Однак він знову «не впорався із завданням», не простежив і гроші реально надійшли на картку дружини.

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Наразі всі гроші повернуті військовий частині.

ДБР повідомило фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 426 КК України (інше умисне невиконання військовою службовою особою дій, які вона за своїми службовими обов’язками повинна була виконати, якщо це заподіяло істотну шкоду). Йому загрожує 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Рівненщині заступник командира військової частини незаконно виплачував «бойові» доплати підлеглій – доньці іншого військовослужбовця.

Крім того, працівники Державного бюро розслідувань викрили схему ухилення від мобілізації, яку організував керівник одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Запоріжжя.

Раніше повідомлялось, що працівники ДБР у взаємодії з Нацполіцією повідомили про підозру курсантці одного з правоохоронних вищих навчальних закладів Дніпропетровщини, яка видавала себе за військового та виманювала гроші на сайтах знайомств.