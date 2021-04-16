Увага, розшук! У Києві зник безвісти молодий чоловік (фото)
Молодик пішов з дому 13 квітня та не повернувся
У Києві розшукується Дмитро Волосевич, який 13 квітня пішов з дому і не повернувся.
Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.
«Пішов пізно вночі 13 квітня 2021 року з дому (Мінський масив, біля ТЦ «Полярний») без телефону», – йдеться в повідомленні.
Молодику на вигляд 20-22 років, зріст 176 см.
Був одягнений в осінню темно-зелену куртку, кросівки Sketchers білого кольору і темно-сірі джинси.
«Якщо хто знає його місцезнаходження, будь ласка, зателефонуйте 0937840903 (мама Валентина) або 102», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 14 квітня близько 21:00 до чергової частини відділення поліції № 1 (смт. Іванків) Вишгородського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що у селі Рагівка з подвір’я зник малолітній хлопчик. Мати виявила відсутність сина близько 16 години дня і спочатку намагалася шукати хлопчика власними силами, однак не знайшла та звернулась до поліції.
До пошуків хлопчика максимально залучили всі служби поліції Київщини, на місці працюють Нацгвардійці, працівники ДСНС.
Близько 13:00 15 квітня правоохоронці Київщини розшукали хлопчика.