США розглянуть санкції проти Росії через кібератаки на Україну

Politico заявило, що у США розглядають санкції проти Росії через кібератаки на Україну

Американські законодавці розглядають санкції за російські хакерські операції, які вже проводяться проти України

Комітет Сенату США із закордонних справ розглядає можливість запровадження санкцій щодо Росії за вчинені Москвою кібератаки проти України. Про це пише видання Politico.

Зазначається, що зусилля протидіяти російській кіберагресії щодо України стають все серйознішими, а сенатори розглядають санкції проти Росії та надають більше допомоги у сфері кібербезпеки.

Як заявив член Міжнародного комітету сенату США Кріс Мерфі, санкції, що перешкоджають вторгненню Росії, можуть бути пов'язані з кібератаками.

«Якби санкції, що передували вторгненню, були введені, вони були б пов'язані з російськими кібератаками всередині України», – сказав він.

За даними видання, деякі сенатори наполягають на включенні санкцій за кібератаки у ширший законопроєкт. Він передбачає заходи проти РФ на випадок вторгнення в Україну.

Раніше Bloomberg повідомляло, що Конгрес США не встиг розглянути законопроєкт щодо санкцій проти Росії у разі ескалації напруженості навколо України. 9 лютого палата представників США пішла на канікули, так і не проголосувавши законопроєкт. Наразі вона відновить роботу 28 лютого.

Напередодні очільник МЗС назвав підстави для застосування нових санкцій проти РФ.

«За останні роки Росія зробила достатньо для того, щоб щодо неї вже були застосовані санкції. І найбільший приклад – це паспортизація (примус мешканців окупованих територій України отримувати паспорти громадян Російської Федерації – «Главком»). І тепер на її підстави вони вже закидають такі знаки, що ми, нібито, будемо захищати російських громадян на Донбасі. На жаль, серйозні санкції через паспортизацію поки-що не були застосовані», – зазначив Дмитро Кулеба.

Кулеба додав, що наразі зовнішньополітичне відомство України постійно обговорює із західними партнерами необхідність застосування до наполягає до РФ нових санкцій.