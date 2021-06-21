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    США висловили підтримку українським біженцям

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    Майже 3,5 млн осіб в Україні потребують гуманітарної допомоги через агресію РФ - США висловили підтримку українським біженцям
    Майже 3,5 млн осіб в Україні потребують гуманітарної допомоги через агресію РФ

    Дипломат підкреслив, що США, які є найбільшим постачальником гуманітарної допомоги у світі

    Посольство США в Україні підтримує українців, які постраждали через конфлікт на Донбасі, і засуджує російську агресію в регіоні, заявив пресаташе посольства Деніел Лангенкамп у відеозверненні, оприлюдненому в неділю, 20 червня, у Twitter.

    Дипломат записав звернення з нагоди Всесвітнього дня біженців.

    Так, за словами Лангенкампа, майже 3,5 мільйона осіб в Україні потребують гуманітарної допомоги через дії РФ у східних областях і Криму.

    «У Всесвітній день біженців, наші думки разом із шукачами притулку, біженцями, переміщеними або іншим чином постраждалими особами від конфлікту в Україні і в усьому світі. Ми засуджуємо агресію Росії в Україні, яка призвела до внутрішнього переміщення більше мільйона українців«, - сказав він.

    Дипломат підкреслив, що США, які є найбільшим постачальником гуманітарної допомоги у світі, всіляко підтримують Україну в її спробах допомогти постраждалим від конфлікту.

    Нагадаємо, у січні Кабмін вніс зміни до положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами, за якими переселенцям без прописки дозволили отримувати водійське посвідчення та реєструвати транспортні засоби.

    Перед цим Кабінет Міністрів України дозволив тимчасово переміщеним особам отримувати житло в користування в будь-якому населеному пункті.

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    Теги: Кабмін США посольство Twitter
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    США висловили підтримку українським біженцям