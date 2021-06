США висловили підтримку українським біженцям

Посольство США в Україні підтримує українців, які постраждали через конфлікт на Донбасі, і засуджує російську агресію в регіоні, заявив пресаташе посольства Деніел Лангенкамп у відеозверненні, оприлюдненому в неділю, 20 червня, у Twitter.

Дипломат записав звернення з нагоди Всесвітнього дня біженців.

Так, за словами Лангенкампа, майже 3,5 мільйона осіб в Україні потребують гуманітарної допомоги через дії РФ у східних областях і Криму.

«У Всесвітній день біженців, наші думки разом із шукачами притулку, біженцями, переміщеними або іншим чином постраждалими особами від конфлікту в Україні і в усьому світі. Ми засуджуємо агресію Росії в Україні, яка призвела до внутрішнього переміщення більше мільйона українців«, - сказав він.

On World Refugee Day, we reflect on all of the refugees, asylum seekers, displaced persons, and others affected by Russia's aggression in the Donbas and Crimea. The United States stands with Ukraine in close solidarity, assisting those affected by conflict. pic.twitter.com/5YCTpJ2Yfw