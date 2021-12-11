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    Стало відомо, коли в Україні стартує виробництво безпілотників нового покоління

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    Турецький безпілотник ANKА &ndash; крутіший за Bayraktar - Стало відомо, коли в Україні стартує виробництво безпілотників нового покоління
    Турецький безпілотник ANKА – крутіший за Bayraktar
    фото з відкритих джерел

    ANKA – це нове покоління реактивних безпілотних літальних апаратів

    На українсько-турецькому заводі, що будується у Київській області, вироблятимуть реактивні безпілотники типу ANKA, здатні діяти проти інших повітряних об'єктів. Про це радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович заявив в інтерв’ю «Радіо Свобода».

    «… завод будується зараз у Василькові. Вже почав будуватися завод, який буде виробляти спільно українсько-турецькі безпілотники. В тому числі ANKA – важкі безпілотники. В тому числі українські безпілотники, які є перспективними. Зокрема, мова може йти і про реактивні безпілотники, які є перехоплювачами. Тобто вони здатні діяти проти повітряних об'єктів, проти інших безпілотників. Навіть проти авіації пілотованої. На них будуть українські двигуни і решта турецька авіоніка: корпус тощо», – сказав він.

    Арестович уточнив, що ANKA – це наступне покоління БПЛА після Bayraktar.

    «Набагато крутіше, так. Реактивні, не поршневі, а реактивні. Хоча будуть такі, як ANKA, наприклад, важкий. БПЛА, який перевищує «Байрактар» за всіма характеристиками», – зазначив він.

    За словами Арестовича, завод у Василькові наприкінці 2022 року вже має випускати першу продукцію.

    Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський і очільник Туреччини Реджепом Ердоганом у Нью-Йорку домовлялися про будівництво заводу турецьких ударних оперативно-тактичних безпілотників Bayraktar в Україні.

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    Теги: завод безпілотник радник Олексій Арестович
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    Стало відомо, коли в Україні стартує виробництво безпілотників нового покоління