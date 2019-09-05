Стало відомо, чим в Офісі президента займатиметься нова заступниця Богдана



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Заступниця керівника Офісу президента Анна Коваленко

Анна Коваленко 4 вересня працевлаштувалася в Офіс президента

Нова заступниця керівника Офісу президента Анна Коваленко займатиметься питаннями підвищення обороноздатності України та опікуватиметься справами ветеранів.

Про це повідомляється на сторінці партії «Слуга народу» у Facebook.

Президент України Володимир Зеленський 4 вересня призначив депутатку Анну Коваленко заступницню керівника Офісу президента України.

Перед виборами до Верховної Ради Анна Коваленко стала широко відомою завдяки фразі про «непереборне бажаннія прострелити ногу» своїм однопартійцям Максиму Бужанському і Олександру Дубинському.

Нині Офіс президента очолює Андрій Богдан.

Також Зеленський звільнив Валерія Кондратюка з посади заступника глави Адміністрації президента України.

Нагадаємо, Кабмін призначив своїм представником у Верховній Раді депутата від «Слуги народу» Ірину Верещук.

Нагадаємо, 29 серпня Верховна Рада підтримала подання президента України Володимира Зеленського про призначення на посаду прем’єр-міністра України Олексія Гончарука.

У той же день новий прем'єр-міністр Олексій Гончарук представив у Верховній Раді кандидатів у новий уряд.