Стало відомо, коли Рада збереться на засідання

У парламенті починають готувати наступне пленарне засідання

Політичні дискусії у Верховній Раді України мінімізовані, вони відбуваються в такому режимі й у такий спосіб, щоби це було на користь державі. Про це сказав перший заступник голови ВР Олександр Корнієнко, коментуючи роботу парламенту в умовах воєнного часу, інформує пресслужба Ради.

Корнієнко повідомив, що з початку війни парламент ухвалив приблизно 40 законів, та акцентував на тому, що більшість із них стала якісно кращою завдяки згуртованій роботі представників різних фракцій та комітетів.

Перший заступник голови ВР наголосив, що парламентська робота на даний момент не така публічна, як раніше, коли громадяни мали можливість наживо слідкувати за роботою Верховної Ради у сесійній залі. «Зараз, на жаль, з міркувань безпеки не можна висвітлювати все, але ми у режимі фактично постійно діючої погоджувальної ради, розглядаємо перелік законів, які нам дає Кабмін, які надають народні депутати», — сказав він.

Корнієнко повідомив, що у парламенті починають готувати наступне пленарне засідання.

«Є низка законів, які ми проголосували у першому читанні на минулому засіданні, відповідно, потрібен тиждень на збір правок та їх опрацювання у комітетах», — пояснив перший заступник голови Верховної Ради.

Корнієнко зазначив, що засідання, ймовірно, відбудеться «ближче до кінця цього тижня».

До слова, понад десять народних депутатів виїхали за кордон, переважно вони представники однієї фракції.