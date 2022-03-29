  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Стало відомо, коли Рада збереться на засідання

    Від початку війни робота Ради стала більш згуртованою - Стало відомо, коли Рада збереться на засідання
    Від початку війни робота Ради стала більш згуртованою
    фото: Верховна Рада України

    У парламенті починають готувати наступне пленарне засідання

    Політичні дискусії у Верховній Раді України мінімізовані, вони відбуваються в такому режимі й у такий спосіб, щоби це було на користь державі. Про це сказав перший заступник голови ВР Олександр Корнієнко, коментуючи роботу парламенту в умовах воєнного часу, інформує пресслужба Ради.

    Корнієнко повідомив, що з початку війни парламент ухвалив приблизно 40 законів, та акцентував на тому, що більшість із них стала якісно кращою завдяки згуртованій роботі представників різних фракцій та комітетів.

    Перший заступник голови ВР наголосив, що парламентська робота на даний момент не така публічна, як раніше, коли громадяни мали можливість наживо слідкувати за роботою Верховної Ради у сесійній залі. «Зараз, на жаль, з міркувань безпеки не можна висвітлювати все, але ми у режимі фактично постійно діючої погоджувальної ради, розглядаємо перелік законів, які нам дає Кабмін, які надають народні депутати», — сказав він.

    Корнієнко повідомив, що у парламенті починають готувати наступне пленарне засідання.

    «Є низка законів, які ми проголосували у першому читанні на минулому засіданні, відповідно, потрібен тиждень на збір правок та їх опрацювання у комітетах», — пояснив перший заступник голови Верховної Ради.

    Корнієнко зазначив, що засідання, ймовірно, відбудеться «ближче до кінця цього тижня».

    До слова, понад десять народних депутатів виїхали за кордон, переважно вони представники однієї фракції.

    Читайте також: Перший віце-спікер Олександр Корнієнко: Ми навряд чи вже побачимо з десяток депутатів
    Теги: росія окупанти Верховна Рада війна Україна окупація Олександр Корнієнко #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Стало відомо, коли Рада збереться на засідання