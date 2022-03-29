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    Будівлю посольства РФ у Варшаві активісти облили «кров'ю»

    Червоною фарбою побризкали паркан і вивіску амбасади - Будівлю посольства РФ у Варшаві активісти облили «кров'ю»

    Червоною фарбою побризкали паркан і вивіску амбасади

    фото: oko.press

    До дипломатичної установи принесли фото з України

    У столиці Польщі Варшаві група людей облила червоною фарбою огорожу будівлі російського посольства на знак протесту проти повномасштабного вторгнення в Україну та військової агресії. Про це повідомляє око.press.

    У понеділок перед будівлею посольства зібралася група з кількох людей. Вони принесли з собою транспарант із написом «Геть фашизм», залишили перед огорожею фотографії руйнувань в Україні та жертв війни.

    Потім троє чоловіків дістали пляшки з фарбою, і вилили вміст на огорожу і таблички посольства.

    Втрутилися поліцейські, і між ними та активістами сталася невелика штовханина.

    Також люди поклали на асфальт перед парканом прапор РФ, який також облили фарбою.

    Повідомляється, що двох учасників протесту – представників Комітету захисту демократії та «швидкої бригади опозиції» – затримали правоохоронці та доставили в управління.

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    Червоною фарбою побризкали паркан і вивіску амбасади. фото: oko.press
    Червоною фарбою побризкали паркан і вивіску амбасади. фото: oko.press
    Червоною фарбою побризкали паркан і вивіску амбасади. фото: oko.press
    Червоною фарбою побризкали паркан і вивіску амбасади. фото: oko.press
    Червоною фарбою побризкали паркан і вивіску амбасади. фото: oko.press
    Червоною фарбою побризкали паркан і вивіску амбасади. фото: oko.press

    Втім, як зазначає tvn24.pl, така інформація поки не підтверджена.

    Нагадаємо, посольство Росії у Празі вмилось кров'ю (фото).

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    Теги: росія окупанти Польща війна прапор Україна окупація фашизм #stoprussia
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    Будівлю посольства РФ у Варшаві активісти облили «кров'ю»