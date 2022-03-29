Будівлю посольства РФ у Варшаві активісти облили «кров'ю»

До дипломатичної установи принесли фото з України

У столиці Польщі Варшаві група людей облила червоною фарбою огорожу будівлі російського посольства на знак протесту проти повномасштабного вторгнення в Україну та військової агресії. Про це повідомляє око.press.

У понеділок перед будівлею посольства зібралася група з кількох людей. Вони принесли з собою транспарант із написом «Геть фашизм», залишили перед огорожею фотографії руйнувань в Україні та жертв війни.

Потім троє чоловіків дістали пляшки з фарбою, і вилили вміст на огорожу і таблички посольства.

Втрутилися поліцейські, і між ними та активістами сталася невелика штовханина.

Також люди поклали на асфальт перед парканом прапор РФ, який також облили фарбою.

Повідомляється, що двох учасників протесту – представників Комітету захисту демократії та «швидкої бригади опозиції» – затримали правоохоронці та доставили в управління.

Втім, як зазначає tvn24.pl, така інформація поки не підтверджена.

Нагадаємо, посольство Росії у Празі вмилось кров'ю (фото).

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