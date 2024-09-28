Стало відомо, коли США ухвалять рішення щодо Плану перемоги Зеленського

План перемоги вже взяли до роботи

Прессекретар президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров стверджує, що український План перемоги в США прийняли конструктивно і з величезною зацікавленістю. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

«Західні ЗМІ підбирали різні епітети: типу прийняли з прохолодою, прийняли без ентузіазму, прийняли скептично цей План перемоги. Це все неправда, його прийняли з величезною зацікавленістю, його прийняли конструктивно, його взяли до роботи», – сказав Никифоров.

План перемоги Зеленського в США взяли до роботи. Байден на «Рамштайн» 12 жовтня вже приїде з рішеннями та відповіддю, – речник президента Никифоров.



Зеленський зміг виконати майже 100% запланованих задач під час візиту в Штати, додав він pic.twitter.com/K28iPr4C5S — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 28, 2024

Також прессекретар глави держави додав, президент США Джо Байден повідомив, що 12 жовтня на засіданні Контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн», «він уже повернеться з якимись рішеннями і відповідями».

«Тому початок обнадійливий», – підсумував Никифоров.

Нагадаємо, що український лідер показав Джо Байдену свій «План перемоги» у війні проти РФ. Сторони домовились спільно провести консультації у своїх командах для наступних кроків і досягнення успіху плану.

Також Володимир Зеленський зустрівся із кандидатом у президенти США Дональдом Трампом. Президент України зауважив, що представив йому план перемоги.

До того ж у Вашингтоні президент України Володимир Зеленський зустрівся з віцепрезиденткою Сполучених Штатів Америки Камалою Гарріс і представив їй план перемоги. Глава держави подякував Камалі Гарріс за участь у першому Саміті миру й за незмінну підтримку України з боку Сполучених Штатів протягом усього цього часу.