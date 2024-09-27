Зеленський представив план перемоги Камалі Гарріс (відео)

Глава держави розповів Гарріс про останні події на полі бою, операцію в Курській області, а також про російські атаки на українську енергетику

У Вашингтоні президент України Володимир Зеленський зустрівся з віцепрезиденткою Сполучених Штатів Америки Камалою Гарріс і представив їй план перемоги. Глава держави подякував Камалі Гарріс за участь у першому Саміті миру й за незмінну підтримку України з боку Сполучених Штатів протягом усього цього часу.

Глава держави розповів Гарріс про останні події на полі бою, операцію в Курській області, а також про російські атаки на українську енергетику.

Президент закликав зміцнити протиповітряну оборону України й посилити тиск на РФ. «Ми повинні зберігати жорсткість санкцій проти Росії та використовувати доходи від заморожених російських активів, щоб захистити Україну, наших людей, наші міста, нашу лінію фронту від російського зла. І, звичайно, ми повинні наполегливо працювати над притягненням до відповідальності всіх російських воєнних злочинців», – наголосив він.

Камала Гарріс зазначила, що це вже її сьома зустріч із Володимиром Зеленським, і запевнила в непохитній підтримці України. За її словами, США продовжать надавати безпекову допомогу, необхідну для перемоги України.

«Ми повинні захищати наші демократичні цінності та протистояти агресорам. І ми повинні відстоювати міжнародний порядок, правила й норми. Кожен із цих принципів поставлений на карту в Україні, і саме тому боротьба України має значення для американського народу», – наголосила віцепрезидентка Сполучених Штатів.

Нагадаємо, Камала Гарріс та Володимир Зеленський у Білому домі зробили кілька важливих заяв під час виступу. Кандидатка на пост глави Сполучених Штатів заявила, що будь-яка здача територій України в обмін на мир із Росією є капітуляцією.

Згодом кандидат Республіканської партії у президенти США Дональд Трамп відреагував на непряму критику своєї суперниці Камали Гарріс його пропозиції щодо України.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що хотів зустрітися з обома кандидатами у президенти США, оскільки будь-хто з них може очолити країну. Україна розраховує на підтримку і після виборів та має планувати цю співпрацю вже зараз.