Стало відомо, в кого в Україні закордонний паспорт #000001

Петро Порошенко має «паспорт №1 в Україні»

П’ятий президент України Петро Порошенко має закордонний паспорт із номером #000001. Про це стало відомо сьогодні, 17 січня. Фото паспорта опублікував у Facebook журналіст Ігор Гошовський.

«Паспорт 000001. Навіть не сумнівався, у кого», – підписав фото він.

Як відомо, у 2017 році, саме за президентства Петра Порошенка, Україна отримала безвіз із Євросоюзом.

Нагадаємо, 17 січня о 09:03 літак з Порошенком приземлився в «Жулянах». Представники ДБР вручали підозру у справі про державну зраду Порошенку прямо на паспортному контролі.

Згодом експрезидент пройшов паспортний контроль та виступив перед прихильниками. Дивіться виступ експрезидента зі сцени біля аеропорту (фото, відео).

Він, зокрема, звернувся до Зеленського фразою з культового фільму (відео).

Зазначимо, Порошенко перед обранням запобіжного заходу заговорив про об’єднання політсил. Також Порошенко емоційно звернувся до українців та розповів про «червоні лінії».

Як відомо, близько 11:00 Порошенко прибув на суд для обрання запобіжного заходу. Під будівлею суду зібралися сотні прихильників Порошенка та вишукувалась Нацгвардія (фото).

Згодом слідчому судді Олексію Соколову, який має ухвалити рішення щодо запобіжного заходу для п'ятого президента Петра Порошенка, стало зле.

Додамо, що ввечері до Печерського суду стягнули десятки екіпірованих силовиків.

Урешті обрання запобіжного заходу Порошенку перенесли на 19 січня.