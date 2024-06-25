Візовий центр у Львові обмежив можливості оплати послуг страхування єдиною платформою

Тільки з початку 2024 року компанія здійснила продажів на понад 77 млн грн. І переважна більшість з них – це на тендерних закупівлях держави

Страхова «Гардіан» намагається монополізувати послуги для українців, що виїздять до Польщі?

На сайті візового центру Польщі у Львові TLScontact з'явилося повідомлення про неможливість здійснення оплати за страхування жодним іншим способом, окрім як через платформу IN24. За кілька днів вказане повідомлення було відредаговане, хоч суть його і не змінилася. Що може означати таке обмеження і чи вказує це на утворення певної монополії на послуги з приймання страхових платежів.

Так, повідомлення про «зміну правил» оформлення страхування для подорожуючих до Польщі з'явилося на порталі TLScontact орієнтовно минулого тижня. І мало воно такий вигляд.

Сьогодні вказане повідомлення виглядає вже так:

Якщо ж страховий поліс подорожуючий хоче придбати через іншу платформу, то йому обіцяють додаткові перевірки, хоч і не вказано, чим конкретно це регламентовано. Платформа IN24 – це страховий посередник, який пропонує онлайн-сервіс послуг страхування: від автоцивілки до страхування туристичних подорожей.

На сайті платформи серед її партнерів вказана страхова компанія «Гардіан», яка сьогодні в Україні надає послуги страхування і «Укрпошті», і «Укргазвидобуванню», і «Укртранснафті», і Управлінню поліції охорони тощо. Тільки з початку 2024 року компанія здійснила продажів на понад 77 млн грн. І переважна більшість з них – це на тендерних закупівлях держави.

Єдиним бенефіціарним власником IN24 є особа на ім'я Коріненко Олександр Павлович, який ще до кінця 2021 року сам керував загаданою вище «Гардіан».

Компанія «Гардіан», як тісно афільована до платформи IN24, у цьому конкретному випадку цікава, тим, що є колишнім місцем роботи чинного керівника візового центру Польщі TLScontact Дмитра Орленка. У «Гардіан» свого часу він був страховим агентом, повідомляють ЗМІ.

Редакція готова надати усім згаданим компаніям можливість пояснити ситуацію.