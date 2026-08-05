Стефанішина відреагувала на отримання нової підозри

Стефанішина: Доводити звинувачення має той, хто його висуває. Я ж зроблю те, що маю: спокійно, за законом відстою свою позицію

Ольга Стефанішина зауважила, що будь-які процесуальні дії, це частина законної роботи правоохоронної системи, а не встановлена провина

Колишня віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції та експосол України у США Ольга Стефанішина прокоментувала отримання нової підозри. Про це пише «Главком» із посиланням на її допис у Facebook.

Стефанішина наголосила, що сприймає це як стандартну процедуру, а не доведену провину.

«Я ставлюся до цих подій спокійно і без зайвих емоцій, а галас навколо цієї історії більше схожий на бурю в склянці води», – зазначила дипломатка.

За її словами, ключові закиди щодо майна вона детально роз'яснила ще понад рік тому, самостійно надавши медіа всі необхідні папери стосовно квартири, аби зняти будь-які сумніви.

Стефанішина також заперечила припущення, що її робота за кордоном була спробою уникнути уваги з боку правоохоронців: «Мені не було й немає чого приховувати... місію успішно завершено, і я в Україні, щоб відповідати тут. Відстань не буде ні захистом, ні виправданням».

Посадовиця підкреслила, що тягар доведення вини лежить на стороні обвинувачення, та висловила впевненість, що зможе відстояти свою правоту відповідно до чинного законодавства.

Як відомо, колишня віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції та експосол України у США Ольга Стефанішина отримала нову підозру.

Зазначається, що підозру Стефанішиній вручили детективи Національного антикорупційного бюро та прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Вищий антикорупційний суд розглядає питання про обрання колишній урядовиці запобіжного заходу.

Нагадаємо, ще у 2020 році Ольга Стефанішина отримала підозру у справі НАБУ, в якій також фігурує колишня міністерка юстиції часів Віктора Януковича Олена Лукаш. Попри це, Стефанішина обіймала посади віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, міністра юстиції, а згодом була призначена послом України у США.

Президент України Володимир Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України у США лише нещодавно, 3 серпня.