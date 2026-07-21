Посадовці Нацгвардії витратили бюджетні мільйони на дорогі покупки

Слідство вважає, що посадовці НГУ змовилися з бізнесменами й оцінювачами

НАБУ та САП повідомили про підозру вісьмом особам, яких вважають причетними до заволодіння понад 150 мільйонами гривень Національної гвардії України. Серед фігурантів – посадовці Головного управління НГУ, підприємці, директор підконтрольної компанії та керівники оціночних фірм. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на НАБУ.

За даними слідства, у 2024 році Нацгвардії знадобився склад для зберігання продовольства. Замість прямої купівлі приміщення у власників посадовці НГУ домовилися з підприємцями, які спочатку придбали об'єкт на підконтрольну компанію, а потім перепродали його державній структурі. Слідство стверджує, що вартість нерухомості штучно завищили більш як на 143 мільйони гривень.

Для легалізації оборудки залучили оцінювачів, які за винагороду нібито підробили звіт про вартість майна. Після цього кошти вивели через компанії з ознаками фіктивності та розподілили між учасниками схеми. Крім того, тих самих підприємців і посадовців підозрюють у заволодінні ще понад 7 мільйонами гривень під час закупівель сонячних електростанцій для військових частин і шин для бронетранспортерів.

За версією НАБУ, після отримання коштів службовці Нацгвардії придбали преміальні автомобілі, земельні ділянки під Києвом, дворівневу квартиру в столиці площею понад 130 квадратних метрів та апартаменти в Буковелі вартістю понад 300 тисяч доларів. На це майно, а також на вилучені у підприємців 340 тисяч доларів і 99,7 тисяч євро, накладено арешт.

НАБУ та САП повідомили про підозру вісьмом особам фото: НАБУ

Нагадаємо, що у березні Державне бюро розслідувань викрило іншу схему в Національній гвардії. Правоохоронці з'ясували, що військовий посадовець і представники приватного підприємства оформлювали фіктивні обсяги постачання хліба. Збитки державному бюджету оцінили у 1,5 мільйона гривень.