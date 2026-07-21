Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Посадовці Нацгвардії витратили бюджетні мільйони на дорогі покупки

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Посадовці Нацгвардії витратили бюджетні мільйони на дорогі покупки
фото: НАБУ
Правоохоронці викрили організовану групу

Слідство вважає, що посадовці НГУ змовилися з бізнесменами й оцінювачами

НАБУ та САП повідомили про підозру вісьмом особам, яких вважають причетними до заволодіння понад 150 мільйонами гривень Національної гвардії України. Серед фігурантів – посадовці Головного управління НГУ, підприємці, директор підконтрольної компанії та керівники оціночних фірм. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на НАБУ.

За даними слідства, у 2024 році Нацгвардії знадобився склад для зберігання продовольства. Замість прямої купівлі приміщення у власників посадовці НГУ домовилися з підприємцями, які спочатку придбали об'єкт на підконтрольну компанію, а потім перепродали його державній структурі. Слідство стверджує, що вартість нерухомості штучно завищили більш як на 143 мільйони гривень.

Для легалізації оборудки залучили оцінювачів, які за винагороду нібито підробили звіт про вартість майна. Після цього кошти вивели через компанії з ознаками фіктивності та розподілили між учасниками схеми. Крім того, тих самих підприємців і посадовців підозрюють у заволодінні ще понад 7 мільйонами гривень під час закупівель сонячних електростанцій для військових частин і шин для бронетранспортерів.

За версією НАБУ, після отримання коштів службовці Нацгвардії придбали преміальні автомобілі, земельні ділянки під Києвом, дворівневу квартиру в столиці площею понад 130 квадратних метрів та апартаменти в Буковелі вартістю понад 300 тисяч доларів. На це майно, а також на вилучені у підприємців 340 тисяч доларів і 99,7 тисяч євро, накладено арешт.

НАБУ та САП повідомили про підозру вісьмом особам
НАБУ та САП повідомили про підозру вісьмом особам
фото: НАБУ

Нагадаємо, що у березні Державне бюро розслідувань викрило іншу схему в Національній гвардії. Правоохоронці з'ясували, що військовий посадовець і представники приватного підприємства оформлювали фіктивні обсяги постачання хліба. Збитки державному бюджету оцінили у 1,5 мільйона гривень.

Читайте також:

Теги: САП Нацгвардія НАБУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Елітне авто і $44,5 тис. за закриття справи: експрокурори з Кіровоградщини отримали підозри
Елітне авто і $44,5 тис. за закриття справи: експрокурори з Кіровоградщини отримали підозри
22 червня, 18:27
За словами Олександра Півненка, Сили оборони збільшать інтенсивність дронових ударів по тилових об'єктах окупантів
Командувач Нацгвардії анонсував блокаду Криму та окупованого Півдня
22 червня, 16:35
Обвинуваченому призначено узгоджене покарання у вигляді восьми років позбавлення волі
Ексдиректор підприємства з утримання доріг Полтавщини отримав вирок
25 червня, 08:57
Феміда поставила крапку у справі семирічної давнини
«Корупційний» відпочинок Артема Ситника. У справі ексдиректора НАБУ несподіваний поворот
26 червня, 12:00
Працівника Бюро відсторонено від виконання посадових обов'язків
НАБУ викрило свого працівника на переправленні ухилянтів за кордон
26 червня, 20:42
Відмову військової частини суд визнав правомірною та відхилив усі вимоги позивача у повному обсязі
Суд відмовив звільненому з полону бійцю Нацгвардії у виплаті мільйона гривень
28 червня, 20:56
Нардеп Сергій Кузьміних наразі доставлений до ізолятора тимчасового тримання
НАБУ затримало нардепа Кузьміних
29 червня, 10:20
Застава в розмірі 49 620 грн, внесена за Кузьміних ще 23 травня 2022 року, піде в дохід держави
Нардепу Кузьміних обрано запобіжний захід
29 червня, 15:22
Колишнього голову Тернопільської обласної ради Головка визнано винуватим у вчиненні злочину
Апеляційна палата ВАКС підтвердила вирок ексголові Тернопільської облради
8 липня, 15:26

Кримінал

Посадовці Нацгвардії витратили бюджетні мільйони на дорогі покупки
Посадовці Нацгвардії витратили бюджетні мільйони на дорогі покупки
СБУ зірвала подвійний теракт у центрі Івано-Франківська
СБУ зірвала подвійний теракт у центрі Івано-Франківська
Псевдозбір на лікування: Назарій Гусаков отримав ще одну підозру
Псевдозбір на лікування: Назарій Гусаков отримав ще одну підозру
На Львівщині затримано водія, який спричинив ДТП із трьома загиблими підлітками
На Львівщині затримано водія, який спричинив ДТП із трьома загиблими підлітками
Рівнянин сховав чоловіка за сидіння в мікроавтобусі і намагався вивезти його за кордон
Рівнянин сховав чоловіка за сидіння в мікроавтобусі і намагався вивезти його за кордон
Дівчина закохала у себе військового та підступно його вбила
Дівчина закохала у себе військового та підступно його вбила

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
356K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 липня: ситуація на фронті
143K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 липня 2026
109K
Київ залишають топдипломати Нідерландів та Канади: що сталося
77K
Яким Федоров був у студентські роки: архівне фото
75K
20-річна українка з Міноборони домоглася заміни данських снарядів
75K
У Канаді рибалки впіймали найбільшого у світі білого осетра

Новини

RND: Бундесвер мобілізує 10 тисяч громадян до територіальної оборони
Вчора, 19:05
За місяць до звільнення екскерівник «Лісів України» отримав рекордну премію (документ)
Вчора, 13:52
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
17 липня, 09:02
Сенат США готовий схвалити санкції проти РФ, але залишається одна перепона
17 липня, 06:59
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
12 липня, 04:45
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята
11 липня, 10:00

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua