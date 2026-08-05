Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Стефанішиній вручено нову підозру – Центр протидії корупції

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
google social img telegram social img facebook social img
Стефанішиній вручено нову підозру – Центр протидії корупції
ВАКС обирає Стефанішиній запобіжний захід
фото: Центр протидії корупції

Під час засідання захист колишньої віцепрем'єрки попросив суд розглядати справу в закритому режимі

Колишня віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції та експосол України у США Ольга Стефанішина отримала нову підозру. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Центр протидії корупції. 

Зазначається, що підозру Стефанішиній вручили детективи Національного антикорупційного бюро та прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Вищий антикорупційний суд розглядає питання про обрання колишній урядовиці запобіжного заходу.

За інформацією Центру протидії корупції, на початку судового засідання захист Стефанішиної звернувся з клопотанням про проведення слухання в закритому режимі. Подробиці нової підозри наразі не розголошуються. 

Нагадаємо, ще у 2020 році Ольга Стефанішина отримала підозру у справі НАБУ, в якій також фігурує колишня міністерка юстиції часів Віктора Януковича Олена Лукаш. Попри це, Стефанішина обіймала посади віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, міністра юстиції, а згодом була призначена послом України у США.

Президент України Володимир Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України у США лише нещодавно, 3 серпня.

Раніше, у 2025 році, журналісти hromadske оприлюднили розслідування щодо майнового стану родини Стефанішиної. Зокрема, вони звернули увагу на розбіжності між даними її декларацій та інформацією з державних реєстрів щодо нерухомості матері.

За даними журналістів, посадовиця не декларувала окремі квартири, пов'язані з її матір'ю, а зазначена у декларації інформація викликала запитання через невідповідність реєстрам та вартість нерухомості.

Тоді Стефанішина стверджувала, що її батьки інвестували у квартиру в ЖК «Львівська площа» в Києві ще у 2019 році, коли один квадратний метр коштував 29 тис. грн. Мовляв, саме тому вартість житла вийшла майже вчетверо нижчою за ринкову. 

Читайте також:

Теги: НАБУ САП Ольга Стефанішина підозра

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 3 ст. 301-1 КК України
Зберігав дитяче порно в соцмережах – 53-річний чоловік отримав підозру
8 липня, 18:21
За даними слідства, у 2023–2025 роках «Тенор» легалізував понад 30 млн грн
Фігурант операції «Мідас» отримав нову підозру: деталі від НАБУ
10 липня, 17:14
У Києві правоохоронці повідомили про підозру 37-річному чоловікові, який залишив свого собаку зачиненим на балконі у спекотний день
Собака загинув від спеки на балконі: яке покарання отримає киянин
9 липня, 18:52
Безпілотні швидкісні човни, здатні нести до 770 кг корисного навантаження на відстань близько 560 км
Америка запустить виробництво українських дронів Magura
22 липня, 05:40
Президент анонсував кадрові зміни в посольствах ще в липні
Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в США
3 серпня, 20:05
Колишнього голову Тернопільської обласної ради Головка визнано винуватим у вчиненні злочину
Апеляційна палата ВАКС підтвердила вирок ексголові Тернопільської облради
8 липня, 15:26
За даними слідства, у 2023-2024 роках посадовець набув активів на понад 11 млн грн
Корупція у Держприкордонслужбі: ще один посадовець отримав підозру
10 липня, 13:33
Адвокат представляв інтереси товариства у справі про порушення митних правил щодо ввезення в Україну партії карт пам’яті microSD
Обіцяв «вирішити» справу в суді за $14 тис.: у Києві затримано адвоката
20 липня, 13:50
Стефанішина зробила заяву про звільнення
Стефанішина прокоментувала своє звільнення з посади посла України в США
3 серпня, 20:39

Події в Україні

Стефанішиній вручено нову підозру – Центр протидії корупції
Стефанішиній вручено нову підозру – Центр протидії корупції
Флеш пояснив, скільки балістичних ракет Росія може запускати по Україні щомісяця
Флеш пояснив, скільки балістичних ракет Росія може запускати по Україні щомісяця
У Херсоні російський FPV-дрон спалив вантажівку АТБ із товаром (відео)
У Херсоні російський FPV-дрон спалив вантажівку АТБ із товаром (відео)
Євросоюз направить Україні €1,4 млрд із доходів від заморожених активів РФ
Євросоюз направить Україні €1,4 млрд із доходів від заморожених активів РФ
Після ударів РФ без світла залишаються споживачі у шести областях України
Після ударів РФ без світла залишаються споживачі у шести областях України
Росія атакувала Харків дронами-ракетами «Бандероль»: є постраждалі
Росія атакувала Харків дронами-ракетами «Бандероль»: є постраждалі

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
360K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 серпня: ситуація на фронті
145K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 серпня 2026
88K
У Києві затримано ветерана спецпідрозділу Kraken, його командир зробив заяву
62K
Міністр оборони Болгарії отримав «попередження» через МіГ-29 з Польщі
61K
Нарада, після якої ілюзій стало менше
41K
1 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Молдова вводить енергетичні та водні обмеження через критичний рівень води в Дністрі
3 серпня, 21:53
Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в США
3 серпня, 20:05
Понад 2,8 млн пасажирів за місяць: як залізничники долають найскладніший літній сезон
3 серпня, 19:00
Найбільший склад Rozetka вдруге за добу опинився під ударом РФ
2 серпня, 13:06
День Повітряних сил Збройних сил України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
2 серпня, 08:15
Помер один із найвідоміших інфекціоністів Києва Дмитро Дудар
1 серпня, 14:48

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua