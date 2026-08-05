Стефанішиній вручено нову підозру – Центр протидії корупції

Під час засідання захист колишньої віцепрем'єрки попросив суд розглядати справу в закритому режимі

Колишня віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції та експосол України у США Ольга Стефанішина отримала нову підозру. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Центр протидії корупції.

Зазначається, що підозру Стефанішиній вручили детективи Національного антикорупційного бюро та прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Вищий антикорупційний суд розглядає питання про обрання колишній урядовиці запобіжного заходу.

За інформацією Центру протидії корупції, на початку судового засідання захист Стефанішиної звернувся з клопотанням про проведення слухання в закритому режимі. Подробиці нової підозри наразі не розголошуються.

Нагадаємо, ще у 2020 році Ольга Стефанішина отримала підозру у справі НАБУ, в якій також фігурує колишня міністерка юстиції часів Віктора Януковича Олена Лукаш. Попри це, Стефанішина обіймала посади віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, міністра юстиції, а згодом була призначена послом України у США.

Президент України Володимир Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України у США лише нещодавно, 3 серпня.

Раніше, у 2025 році, журналісти hromadske оприлюднили розслідування щодо майнового стану родини Стефанішиної. Зокрема, вони звернули увагу на розбіжності між даними її декларацій та інформацією з державних реєстрів щодо нерухомості матері.

За даними журналістів, посадовиця не декларувала окремі квартири, пов'язані з її матір'ю, а зазначена у декларації інформація викликала запитання через невідповідність реєстрам та вартість нерухомості.

Тоді Стефанішина стверджувала, що її батьки інвестували у квартиру в ЖК «Львівська площа» в Києві ще у 2019 році, коли один квадратний метр коштував 29 тис. грн. Мовляв, саме тому вартість житла вийшла майже вчетверо нижчою за ринкову.