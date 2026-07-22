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США запустять виробництво українських дронів Magura

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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США запустять виробництво українських дронів Magura
Безпілотні швидкісні човни, здатні нести до 770 кг корисного навантаження на відстань близько 560 км
фото ілюстративне

ReconCraft та Uforce підписали меморандум про спільне виробництво в Орегоні та Південній Кароліні

Американська компанія ReconCraft і українська Uforce підписали меморандум про запуск виробництва бойових морських дронів Magura на території США – це стане першим випадком локалізації виробництва українського ударного безпілотника в Америці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Wall Street Journal.

Хто виготовлятиме дрони

Меморандум про взаєморозуміння компанії підписали минулого тижня в українському посольстві у Вашингтоні. ReconCraft базується в Портленді й раніше спеціалізувалася на виробництві човнів для підрозділів спецпризначення, а Uforce – українська компанія-розробник дронів Magura. Угода передбачає, що обидві сторони надаватимуть спільному виробництву матеріали, обладнання та персонал.

«Наша мета – виробляти сотні або навіть тисячі дронів Magura щороку на потужностях в Орегоні та Південній Кароліні», – розповів співзасновник ReconCraft Джо Сілковскі.

Чому США зацікавилися саме зараз

Інтерес Вашингтона до українських морських безпілотників зріс на тлі бойового досвіду США: цього місяця американські дрони-камікадзе атакували іранський підводний човен і об'єкт на військово-морській базі в Ормузькій протоці – раніше Штати такі апарати в бою фактично не застосовували. Угода також вписується у ширший процес обміну озброєнням між Києвом і Вашингтоном: Держдепартамент США та посол України Ольга Стефанішина вже готують чернетку меморандуму про доступ українських військових технологій на американський ринок. Президент США Дональд Трамп також заявляв, що розглядає можливість дозволити Україні виробляти американські ракети-перехоплювачі Patriot, запаси яких Штати вичерпали на Близькому Сході.

Пентагон готовий витратити десятки мільярдів доларів на автономні системи найближчими роками – війна з Іраном, що виснажила запаси дорогих американських боєприпасів, показала потребу в дешевшій зброї.

Що вміють дрони Magura

Magura – безпілотні швидкісні човни, здатні нести до 770 кг корисного навантаження на відстань близько 560 км. Залежно від конфігурації вартість апарата може становити менш ніж $500 тис. Окрім ударних місій, дрони можуть запускати повітряні безпілотники, проводити протимінні операції та буксирувати сонарні системи для виявлення підводних човнів.

«Дозвіл Україні виробляти Magura в США абсолютно ключовий, оскільки дасть американцям змогу скористатися тактиками й концепціями, відточеними за роки війни в Україні», – зазначив гендиректор Uforce Олег Рогинський.

Бойовий досвід і конкуренція на ринку США

Дрони-камікадзе на кшталт Magura значною мірою змусили російські військові кораблі відступити з Чорного моря, вражали нафтові танкери й мости, а окремі модифікації навіть застосовувалися для збиття ворожих літаків і ударів по наземних цілях – міжнародні дослідники раніше визнавали Magura V5 найрезультативнішим морським дроном у світі під час повномасштабного вторгнення.

У США дрони Magura потраплять на вже насичений ринок безпілотних надводних апаратів, де конкурує чимало оборонних компаній і стартапів. Торік Пентагон надіслав кільком великим американським оборонним компаніям список із дванадцяти українських дронів, запитуючи про можливе виробництво чи співпрацю з Україною. Подібні угоди Києва з Британією, Німеччиною та Данією вже привели до того, що українські компанії активно виходять на американський ринок – Європа рухається швидше, щоб скористатися випробуваними в боях технологіями.

«Ми – перша компанія з виробництва безпілотних надводних апаратів, схвалена урядом України для виробництва в Америці заради успіху американських військових», – заявив керівник Uforce USA Шон Планкі.

Нагадаємо, напередодні Державна служба експортного контролю України вперше дозволила експорт готових бойових безпілотних авіаційних комплексів F10 для потреб армії США – виробник отримав контракт на постачання двох тисяч одиниць у межах програми Міноборони США Drone Dominance.

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Теги: експорт Міноборони війна Європа ринок військові Пентагон Держдепартамент США Ольга Стефанішина

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