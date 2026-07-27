Ексдержсекретар МЗС отримав підозру у розкраданні пожертв на підтримку України

За даними слідства, держсекретар МЗС переконував міжнародних донорів спрямовувати допомогу на банківський рахунок підконтрольної громадської організації

НАБУ та САП викрили злочинну групу, яка заволоділа коштами іноземних громадян та донорів, призначеними на підтримку України на початку повномасштабного вторгнення РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НАБУ.

За даними слідства, державний секретар МЗС переконував міжнародних донорів і підлеглих працівників закордонних дипустанов спрямовувати фінансову допомогу на банківський рахунок підконтрольної громадської організації. Згідно з висновками експертизи, отримані цією ГО гроші юридично мали статус цільових бюджетних коштів спеціального фонду МЗС України.

«Надалі кошти виводилися на рахунки підконтрольних ФОПів та юридичних осіб, а ті перекидали їх на конвертаційні центри для переведення в готівку. Відмиті гроші учасники схеми спрямовували на власне збагачення. Для створення видимості законної діяльності громадської організації учасники схеми виготовляли фіктивні листи та підписували грантові угоди із внесенням до них неправдивих відомостей», – зазначає НАБУ.

Наразі слідством встановлено легалізацію коштів на загальну суму понад 37 млн грн (орієнтовно $1,28 млн на момент вчинення злочину).

Серед підозрюваних:

колишній державний секретар МЗС (2020-2024 рр.), організатор схеми;

колишній керівник апарату держсекретаря МЗС, чинний дипломатичний працівник;

радник колишнього міністра закордонних справ, керівник підконтрольної ГО;

бухгалтер ГО.

Правоохоронці не називають ім'я підозрюваного ексдержсекретаря МЗС, але в ці роки таку посаду обіймав Олександр Баньков.

«Кваліфікація: ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України Під час викриття злочину використовували матеріали Державної аудиторської служби України. Слідство триває. Встановлюються всі обставини вчинення злочину», – додало НАБУ.

До слова, поліцейські Хмельниччини оголосили підозру керівнику благодійного фонду. За даними слідства, він привласнив понад мільйон гривень донатів на ЗСУ.