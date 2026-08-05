Зеленський підписав указ про зміни у Раді національної безпеки і оборони України

Президент Володимир Зеленський долучив до РНБО секретаря органу Ігоря Клименка і голову Служби зовнішньої розвідки Рустема Умєрова

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ №707/2026 від 5 серпня 2026 року про зміни у персональному складі Ради національної безпеки і оборони України. Про це пише «Главком».

Згідно з документом, до складу РНБО введено Ігоря Клименка, який обійняв посаду Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Крім того, у персональному складі ради затверджено Рустема Умєрова на посаді Голови Служби зовнішньої розвідки України.

Указ розроблено на часткову зміну Указу від 19 липня 2025 року №501/2025 та відповідно до частини четвертої статті 107 Конституції України. Документ набирає чинності з дня його оприлюднення, тобто з 5 серпня.

Раніше президент України Володимир Зеленський офіційно представив нового секретаря РНБО Ігоря Клименка.

За словами Зеленського, досвід роботи Клименка на посаді міністра внутрішніх справ України свідчить про його здатність ефективно організовувати роботу великих безпекових структур. «МВС України – це система безпекових і рятувальних структур, які керуються та спрямовуються саме через міністра внутрішніх справ. Ігор дуже добре координував їхню роботу. Тепер в РНБО України саме таку координаційну функцію треба максимально посилити», – зазначив президент.

Нагадаємо, новопризначений голова Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров заявив, що на новій посаді зосередиться на розвитку міжнародної співпраці, посиленні спроможностей відомства та реалізації стратегічних оборонних ініціатив президента.

Умєров подякував президенту Володимиру Зеленському за довіру та наголосив, що Служба зовнішньої розвідки має всі можливості стати ще ефективнішим інструментом захисту національних інтересів держави.