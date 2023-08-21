Головна Країна Політика
search button user button menu button

Страждання підуть у Європу: Зеленський пояснив, чому важливо, щоб Україна перемогла

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Страждання підуть у Європу: Зеленський пояснив, чому важливо, щоб Україна перемогла
фото скріншот відео

Володимир Зеленський:«Але Україна таки вистоїть. Я прагну того, щоб ви це почули, побачили та відчули»

Якщо Росії вдасться зламати Україну, то вона понесе біль і страждання і в інші держави Європи. Проте вона не зможе цього зробити, адже наша країна вистоїть. Про це заявив президент України Володимир Зеленський перед парламентом Данії.

Він зазначив, що зараз російське зло б'є болем і смертями по українських містах і селах. При цьому країна-агресор відкрито говорить, що не обмежиться Україною. «Потім, після нашої країни вони хочуть понести ці страждання далі у Європу і далі у світ. І я впевнений, що ви це чуєте з Москви. Всі сусіди Росії під загрозою, якщо Україна не вистоїть», – підкреслив Зеленський.

Президент зазначив, що міжнародне право не вдасться реанімувати. За його словами, кожна з демократії світу може стати мішенню. Чи то для ракет, чи то для найманців, чи для дестабілізації. Він впевнений, що демократичні країни це відчувають.

«Але Україна таки вистоїть. Я прагну того, щоб ви це почули, побачили та відчули. Україна вистоїть», – наголосив він.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський виступив перед парламентом Данії.

Теги: президент Україна Володимир Зеленський Данія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

США підтримує Україну з самого початку російського вторгнення
«Українське прокляття» для США. СБУ повинна провести внутрішне розслідування
25 липня, 13:22
Війна ще далека від завершення
Скільки триватиме війна? Варто прийняти реальність
18 серпня, 11:53
Польща та Україна зараз мають берегти свої дружні стосунки
Україна – Польща. Час взаємопідтримки, а не помилок
7 серпня, 10:35
За словами Царьова, Янукович не бідує
Зрадник Царьов розказав, де зараз мешкає Янукович
23 липня, 16:52
Володимир Зеленський
Україна повністю готова до переговорів про членство в ЄС – Зеленський
24 липня, 22:22
Наразі на даху посольства нараховується 28 антен
Як спецслужби РФ стежать за владою Молдови? Журналісти оприлюднили дані
25 липня, 10:36
Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки
ЗСУ успішно просуваються на двох напрямках: яка ситуація на фронті
8 серпня, 19:42
Литва встановила перші укріплення на закритому прикордонному пункті «Шумскас« на межі з Білоруссю
Литва встановила укріплення на прикордонному пункті з Білоруссю
18 серпня, 22:32
Володимир Зеленський
Зеленський пообіцяв відплату за жорстокий обстріл Херсонщини
13 серпня, 22:48

Політика

Страждання підуть у Європу: Зеленський пояснив, чому важливо, щоб Україна перемогла
Страждання підуть у Європу: Зеленський пояснив, чому важливо, щоб Україна перемогла
Зеленський виступив перед парламентом Данії: головні заяви (відео)
Зеленський виступив перед парламентом Данії: головні заяви (відео)
Зеленський сьогодні летить на саміт до Греції
Зеленський сьогодні летить на саміт до Греції
Зеленський розповів, які території готовий обміняти на членство України в НАТО
Зеленський розповів, які території готовий обміняти на членство України в НАТО
Нідерланди та Данія передадуть Україні винищувачі F-16: коли це станеться
Нідерланди та Данія передадуть Україні винищувачі F-16: коли це станеться
F-16 будуть в українському небі: Зеленський повідомив про проривну домовленість
F-16 будуть в українському небі: Зеленський повідомив про проривну домовленість

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
123K
Українці масово виїжджають із Польщі: названо причину
19K
Жителі Київщини на три доби залишаться без світла: перелік адрес
8312
Мер Львова показав дружині сідниці іншої жінки
4819
Чехія готує програму для повернення українських біженців: що вона передбачає
4603
Ракетний удар по Чернігову. Арестович пригадав, за що його вигнали з Банкової
2973
Силовики запропонували Путіну звільнити Шойгу і розпочати загальну мобілізацію – Bloomberg

Новини

Окупанти безуспішно намагаються наступати на трьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 06:35
У деяких областях короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 21 серпня
Сьогодні, 04:57
21 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:03
Тепло, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 20 серпня
Вчора, 05:01
20 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Череватий розповів про ситуацію на Бахмутському напрямку
19 серпня, 14:45

Прес-релізи

У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
15 серпня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту