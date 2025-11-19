Головна Країна Кримінал
За Чернишова внесено заставу – ЗМІ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
За Чернишова внесено заставу – ЗМІ
Чернишова підозрюють у причетності до розкрадань в «Енергоатомі»
фото: РБК-Україна

Чернишов незабаром вийде з СІЗО

Сьогодні, 19 листопада, за колишнього віцепрем’єр-міністра Олексія Чернишова внесли 51 млн грн застави, він має вийти з СІЗО найближчим часом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Схеми» («Радіо Свобода»).

Зазначається, що заставу внесли дві фізичні особи – по 30 млн грн та 21, 6 млн грн гривень відповідно, і вже ввечері 19 листопада Чернишов зможе бути звільнений з-під варти.

За даними «ЕП», заставу внесли:

  • Процик Андрій Ярославович – адвокат, керуючий партнер юридичної фірми «Процик та Партнери». У минулому він також був співзасновником і партнером спільної юридичної фірми з майбутнім міністром агрополітики Миколою Сольським («Сольський, Процик та Партнери»). Сольський у 2024 році отримав підозру від НАБУ і був звільнений з посади. Крім того, Андрій Процик з 2019 по 2022 роки був незалежним членом Наглядової ради ПАТ «Укрнафта».
  • Федорович Ірина Миколаївна.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) призначив запобіжний захід для ексміністра національної єдності Олексія Чернишова – тримання під вартою до 16 січня 2026 року з можливістю вийти під заставу розміром у 51,6 млн грн. Колишнього міністра національної єдності Олексія Чернишова підозрюють у причетності до розкрадань в «Енергоатомі». Сам Чернишов відкидає звинувачення. Під час обрання запобіжного заходу Чернишову 17 листопада у Вищому антикорупційному суді зникло світло

Також щодо Олексія Чернишова під час судового засідання подали клопотання про взяття на поруки. Серед тих, хто запропонував – економіст Олександр Савченко та екзарх Вселенського патріарха в Україні Михайло Аніщенко.

Зауважимо, колишній віцепрем’єр-міністр Олексій Чернишов підозрюється у незаконному збагаченні. Зазначається, що експосадовець був серед осіб, які відвідували так звану «пральню».

Зокрема, 14 листопада Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура вручили колишньому віцепрем’єр-міністру України клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як відомо, НАБУ та САП задокументували діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий бізнесмен, інші особи. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».

Теги: корупція в Україні Олексій Чернишов Операція «Мідас»

