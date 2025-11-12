Будівництво у Козині, обговорюване у «плівках Міндіча», пов'язане з Чернишовим: розслідування

У записах, оприлюднених НАБУ і САП, Міндіч, фігурант розслідування масштабної корупційної схеми в енергетиці, обговорював «консервацію» цього будівництва, в яке щомісяця вкладалися сотні тисяч доларів

В одній із розмов фігурант із позивним Шугармен прямо згадує про передачу 500 тисяч «Че Геварі на стройку»

Журналісти-розслідувачі встановили, що будівництво елітних маєтків у Козині під Києвом, яке обговорював співвласник студії «Квартал-95» Тимур Міндіч (позивний Карлсон) в оприлюднених НАБУ аудіозаписах, пов'язане з колишнім віцепрем'єром Олексієм Чернишовим (псевдо Че Гевара). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на розслідування Вihus.Info.

У записах, оприлюднених НАБУ і САП, Міндіч, фігурант розслідування масштабної корупційної схеми в енергетиці, обговорював «консервацію» цього будівництва, в яке щомісяця вкладалися сотні тисяч доларів.

Виявилося, що гроші на будівництво маєтків на 8 гектарах у Козині Чернишову передавав бек-офіс Міндіча, який розпоряджався коштами, отриманими як відкати від підрядників «Енергоатому». В одній із розмов фігурант із позивним Шугармен прямо згадує про передачу 500 тисяч «Че Геварі на стройку».

Розмова фігурантів справи скриншот відео

скриншот відео

На записах також чути занепокоєння Міндіча тим, що «вскриється» Чернишов, який на той момент уже мав підозру за зловживання службовим становищем.

скриншот з відео

Офіційно майже 8 гектарів на березі Козинки належать компанії «Блум девелопмент». Чернишов був її співвласником до того, як очолив Київську ОДА, після чого його частку переписали на дружину. Хоча дружина вийшла з бізнесу у 2023 році, офіційна власниця «Блум девелопмент», Лілія Лисенко, є давньою соратницею родини Чернишова і фігурує у матеріалах його справи.

У 2024 році у Лисенко провели обшук. Слідчі також виявили листування, де обговорювалися умови продажу квартири зі знижкою, яку ідентифікують як хабар.

27 червня ВАКС призначив Олексію Чернишову, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 120 млн грн.

У жовтні після розслідування журналістів Bihus.Info про будівництво котеджного містечка під Києвом фірмою, пов'язаною з колишнім віцепрем'єром Олексієм Чернишовим, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрили нову справу, де фігурує сам Чернишов.

Нагадаємо, 10 листопада стало відомо, що в ексміністра енергетики Германа Галущенка проводили обшуки детективи НАБУ. Також обшуки проходили в «Енергоатомі». Крім того, детективи Національного антикорупційного бюро прийшли з обшуками до бізнесмена, співвласника студії «Квартал 95», соратника президента Володимира Зеленського Тимура Міндіча. Згодом Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура підтвердили, що проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики.

НАБУ та САП задокументували діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий бізнесмен, інші особи. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».

Антикорупціонери повідомили, що функція легалізації незаконно отриманих коштів покладалась на окремий офіс злочинної організації, розташований у центрі Києва. Приміщення належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача.

У вівторок, 11 листопада, НАБУ оприлюднило нову прослушку. Під час операції «Мідас» детективи НАБУ встановили керівника злочинної організації – Карлсона. Саме він контролював роботу так званої «пральні», де відмивалися одержані у злочинний спосіб кошти.

Крім того, Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура задокументували, як учасники злочинної організації передавали кошти колишньому віцепрем’єр-міністру, якого у внутрішньому спілкуванні називали Че Геварою.