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Адвокат підозрюваного у вбивстві пригрозив доньці Фаріон

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Адвокат підозрюваного у вбивстві пригрозив доньці Фаріон
Ігор Сулима є адвокатом підозрюваного у вбивстві Фаріон
фото: Galka

«За погрози вбивством і розправою можна притягнути до відповідальності», – адвокат підозрюваного про доньку Фаріон

Адвокат підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон Ігор Сулима повідомив, що за погрози, які донька мовознавиці Софія Семчишин озвучила підзахисному, її можна притягнути до відповідальності. Про це він сказав в інтерв'ю Українським новинам.

«За це (погрози підозрюваному, – «Главком») її можна притягнути до відповідальності. Вибачте, але за погрози вбивством і розправою можна притягнути до відповідальності. Нехай при мені це скаже. Проти неї буде порушено карну справу. Якщо є відеозапис з погрозами, то я витребую його», – сказав Сулима.

Нагадаємо, Галицький суд Львова обрав запобіжний захід підозрюваному в убивстві Ірини Фаріон. Йдеться про тримання під вартою терміном на 60 днів без права внесення застави.

Зазначалося, що підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон активно спілкувався з членами телеграм-спільноти «Против системы» Бондаренка, власником якої, як зазначено в описі, є Марко Бондаренко – блогер, який просуває конспірологічні теорії, мізогінні, расистські та неонацистські ідеї.

Стало відомо, що ймовірним вбивцею мовознавиці Ірини Фаріон виявився 18-річний дніпрянин. Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові.

Як відомо, ввечері 19 липня колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. 

На Ірину Фаріон було здійснено замах у Львові. Увечері 19 липня у неї стріляв невідомий. Замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жильці нібито помічали протягом тижня молодого хлопця. 

До слова, 18-річного підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон захищає адвокат Ігор Сулима. Раніше він неодноразово захищав людей, яких підозрювали у держзраді і колаборантстві.

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Теги: Ірина Фаріон вбивство адвокат Львів суд підозра

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