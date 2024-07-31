Адвокат підозрюваного у вбивстві пригрозив доньці Фаріон
«За погрози вбивством і розправою можна притягнути до відповідальності», – адвокат підозрюваного про доньку Фаріон
Адвокат підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон Ігор Сулима повідомив, що за погрози, які донька мовознавиці Софія Семчишин озвучила підзахисному, її можна притягнути до відповідальності. Про це він сказав в інтерв'ю Українським новинам.
«За це (погрози підозрюваному, – «Главком») її можна притягнути до відповідальності. Вибачте, але за погрози вбивством і розправою можна притягнути до відповідальності. Нехай при мені це скаже. Проти неї буде порушено карну справу. Якщо є відеозапис з погрозами, то я витребую його», – сказав Сулима.
Нагадаємо, Галицький суд Львова обрав запобіжний захід підозрюваному в убивстві Ірини Фаріон. Йдеться про тримання під вартою терміном на 60 днів без права внесення застави.
Зазначалося, що підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон активно спілкувався з членами телеграм-спільноти «Против системы» Бондаренка, власником якої, як зазначено в описі, є Марко Бондаренко – блогер, який просуває конспірологічні теорії, мізогінні, расистські та неонацистські ідеї.
⚖️Підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон арештували в залі суду
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Стало відомо, що ймовірним вбивцею мовознавиці Ірини Фаріон виявився 18-річний дніпрянин. Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові.
Як відомо, ввечері 19 липня колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху.
На Ірину Фаріон було здійснено замах у Львові. Увечері 19 липня у неї стріляв невідомий. Замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жильці нібито помічали протягом тижня молодого хлопця.
До слова, 18-річного підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон захищає адвокат Ігор Сулима. Раніше він неодноразово захищав людей, яких підозрювали у держзраді і колаборантстві.
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