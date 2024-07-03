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Чеського добровольця, який воював у лавах ЗСУ, звинувачено у мародерстві

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Чеського добровольця, який воював у лавах ЗСУ, звинувачено у мародерстві
27-річний Філіп Сіман воював в Україні попри те, що не мав дозволу на це від президента Чехії
фото: CTK/Šulová Kateřina

Згідно з матеріалами справи, звинувачений грабував загиблих солдатів і цивільних осіб

У Празі судять 27-річного чеха Філіпа Сімана, який воював добровольцем у лавах ЗСУ. Його звинувачують у незаконній службі в українській армії та мародерстві на війні. Про це пишуть České noviny і Seznam Zprávy.

Наприкінці березня 2022 року Сіман воював в українському добровольчому батальйоні «Карпатська Січ», попри те, що не мав дозволу на це від президента країни. В Україні він пройшов базову підготовку та отримав зброю. Разом зі своєю групою, яку він очолював, Сіман мав патрулювати окопи в Ірпені та Бучі, а також проводити «зачистки». Однак, згідно з матеріалами справи, Сіман грабував загиблих солдатів і цивільних осіб.

Зазначається, що він викрав, берети спецпризначенців, ювелірні прикраси, гроші, сонцезахисні окуляри, зброю, інвестиційні злитки з дорогоцінних металів і дихальну маску з літака Ан-225 «Мрія». Своє мародерство він також знімав на телефон.

За словами прокурора, обвинувачений мав знати основні норми міжнародного гуманітарного права, оскільки раніше був військовослужбовцем. Сімана затримали українські військові у квітні 2022 року, проте потім він звільнився і повернувся до Чехії. 

На суді Філіп Сіман пояснив, що поїхав воювати в Україну, тому що його сім'я звідти. Він визнав, що не отримав дозволу від президента на службу в іноземній армії, але, за його словами, він ухвалив своє рішення на основі публічної заяви прем'єр-міністра Петра Фіали, який на початку березня 2022 року обіцяв скасування смертної кари для людей, які воюватимуть за Україну.

За словами Сімана, він зі своїм батальйоном мав завдання забирати все цінне з постраждалих районів і привозити це в штаб. Зокрема, електроніка могла бути корисною на предмет розвідданих. Він додав, що йому доручили забирати речі у загиблих українців, аби ті вони не потрапили до рук росіян.

«Це неправда, що я використовував своє становище для мародерства», – сказав він судді, додавши, що нібито діяв заради своєї сім'ї, щоб забезпечувати її, і не знав про незаконність власних дій.

За службу в іноземній армії суд може засудити його до п’яти років позбавлення волі, але за мародерство йому загрожує виняткове покарання.

Нагадаємо, поліція Берна заарештувала швейцарця Джона Нейдхарта, який два роки воював проти російських окупантів на боці Сил оборони України. Добровольцю загрожує до трьох років ув’язнення за службу в іноземній армії.

Теги: Чехія суд

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