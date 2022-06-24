Суд заборонив діяльність чергової проросійської партії

Кошти та інші активи партії передані у власність держави

Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив діяльність проросійської партії «Русь Єдина». Про це повідомляє пресслужба восьмого апеляційного адміністративного суд у Facebook.

«24 червня 2022 року колегія суддів Восьмого ААС завершила розгляд адміністративної справи №640/24270/21 про заборону політичної партії «Русь Єдина» .... Судом задоволено позовні вимоги Міністерства юстиції України: заборонено діяльність політичної партії «Русь Єдина», - йдеться в повідомленні.

Згідно з рішенням суду, кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних організацій та інших структурних утворень передані у власність держави.

23 червня Восьмий апеляційний суд Львова своїм рішенням заборонив діяльність Прогресивної соціалістичної партії України, яку очолює Наталія Вітренко.

Як раніше повідомлялося, Восьмий апеляційний адміністративний суд задовольнив позов Міністерства юстиції й заборонив політичну партію «Опозиційна платформа – за життя».