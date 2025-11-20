Головна Країна Суспільство
Сирський та Шмигаль провели переговори з делегацією американських військових

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
фото: Денис Шмигаль

Під час зустрічей обговорювалась співпраця України та США в сфері технологій

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та міністр оборони Денис Шмигаль провели окремі зустрічі з американською делегацією на чолі з міністром Сухопутних військ США Даніелем Дрісколлом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дописи Сирського та Шмигаля.

Головком Сирський поінформував американських колег про поточну ситуацію на полі бою.

«Акцентував увагу на тому, що противник нарощує угруповання своїх військ, продовжує наступальну операцію та підвищує її інтенсивність, завдає ракетних ударів по житлових кварталах, що спричиняє численні жертви серед цивільного населення. Обговорили посилення спроможностей України за напрямками протиповітряної оборони, Deep Strike, безпілотних систем, підготовки особового складу Сил оборони України тощо», – йдеться у повідомленні.

Також Сирський наголосив, що посилення захисту українського неба, нарощення наших дальнобійних ударів по військових об’єктах ворога, утримання і стабілізація лінії фронту мають підірвати наступальні можливості противника і, в підсумку, примусити його до справедливого миру.

Шмигаль представив партнерам українські напрацювання у сфері оборонних інновацій. Зокрема щодо виробництва FPV, перехоплювачів і deep strike.

«Українські продукти у сфері безпілотних систем, комунікацій та систем ситуаційної обізнаності – одні з найкращих у світі та доводять свою ефективність у бою. Україна готова із союзниками напрацьовувати спільні безпекові рішення. І роль США тут надзвичайно важлива. Сфокусувалися на наступних кроках для реалізації історичних оборонних домовленостей, яких досягли президент Зеленський та президент Трамп. Вони піднімуть нашу кооперацію на якісно новий рівень і посилять обороноздатність обох країн», – додав міністр оборони.

Раніше повідомлялось, що міністр американської армії Ден Дрісколл у супроводі двох генералів має зустрітися з президентом Зеленським та іншими представниками української влади, а також із лідерами військової та промислової сфер. Після візиту до Києва Дрісколл також планує провести зустріч із російськими офіційними особами.

