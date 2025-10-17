Головна Країна Політика
Бюджетний комітет рекомендував Раді ухвалити держбюджет-2026: перелік змін

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Бюджетний комітет рекомендував Раді ухвалити держбюджет-2026: перелік змін
Депутати розглянуть проєкт державного бюджету наступного тижня
фото: Facebook/Верховна Рада

Комітет пропонує збільшити видатки у сфері оборони

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету рекомендував депутатам ухвалити у першому читанні проєкт державного бюджету на 2026 рік. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Бюджетного комітету Роксолану Підласу.

Так, у сфері оборони комітет пропонує збільшити видатки на зброю для Збройних сил, а також на забезпечення підрозділу «Альфа» СБУ та Служби зовнішньої розвідки. Що стосується освіти, то тут парламентарі рекомендують уряду розробити нову модель оплати праці вчителів, щоб обіцяне підвищення на 50% було відчутним, поетапно підвищити зарплати викладачам вишів на 50% у 2026 році та виділити 500 млн грн на підтримку релокованих із прифронтових територій університетів.

У сфері охорони здоровʼя депутати пропонують виділити додаткові кошти на закупівлю ліків для людей з рідкісними та важкими захворюваннями, передати Міністерству охорони здоровʼя повноваження з управління інвестиційними медичними проєктами та збільшити їх фінансування на 500 млн грн.

Крім того, для місцевих бюджетів пропонують враховувати фактичну чисельність населення і кількість внутрішньо переміщених осіб, а також розвʼязати питання компенсації різниці в тарифах і дозволити громадам отримувати 4% податку на доходи фізичних осіб (крім військового). У соціальній сфері уряд має підготувати законопроєкт про спеціальні пенсії та збільшити фінансування програм із забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб.

Для підтримки бізнесу комітет рекомендує виділити щонайменше 2 млрд грн на гуманітарне розмінування сільськогосподарських земель і 1 млрд грн на компенсацію майнових втрат через війну, а також додаткові кошти на гранти для підприємців, фермерів і ветеранів.

До слова, комітет Верховної Ради України з питань бюджету підтримав рішення забрати кошти з фінансування політичних партій і направити їх на Збройні сили України.

