Рада продовжить мобілізацію та воєнний стан: названо дату

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Парламент 17-й раз продовжить дію воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів
фото: Facebook/Верховна Рада

Воєнний стан і мобілізація наразі діють до 5 листопада 2025 року

Верховна Рада України готується 21 жовтня вкотре подовжити термін дії воєнного стану та мобілізації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.

За словами депутата, 20 жовтня до парламенту надійдуть відповідні закони на затвердження указів президента України Володимира Зеленського. «Наступного вівторка (21 жовтня) Рада вже 17-й раз продовжить дію воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів. Тобто з 5 листопада до відповідно лютого 2026-го», – каже він.

Як відомо, 24 лютого 2022 року президент Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану по всій Україні. Верховна Рада проголосувала за запровадження воєнного стану.

Йдеться про особливий правовий режим, що вводиться в країні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам влади (військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування) повноважень, необхідних для відвернення загрози та відсічі агресії.

Також в Україні діє загальна мобілізація, під час якої призвати на службу можуть військовозобов'язаних громадян віком від 18 до 60 років, якщо вони не мають законних підстав для відстрочки чи виключення з військового обліку.

Нагадаємо, 15 липня Верховна Рада підтримала продовження воєнного стану та мобілізації на 90 днів. Відповідне рішення ухвалили 304 народні обранці.

Читайте нас

