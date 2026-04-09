Україна визначила план запасів газу на наступну зиму: названо обсяг

Критичний мінімум уже визначено: чи вистачить ресурсу в умовах атак

Україна розпочала підготовку до наступного опалювального сезону, сформувавши базовий сценарій накопичення природного газу в підземних сховищах. Згідно з базовим сценарієм, до початку опалювального сезону в підземних сховищах газу (ПСГ) планується накопичити 14,6 млрд куб. м ресурсу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву міністра енергетики Дениса Шмигаля.

фото: Денис Шмигаль/Telegram

«Ми розуміємо, що продовжуємо жити в умовах війни, коли ворог цілеспрямовано атакує, зокрема і газову інфраструктуру. Очевидно, наступна зима буде проходити за таких же складних обставин, як нинішня. Тож з огляду на ситуацію, прогноз може коригуватися відповідно до безпекової ситуації», – йдеться у його заяві.

Міністр наголосив, що орієнтиром для підготовки до зими залишається досвід попередніх років. За його словами, на початок опалювального сезону в ПСГ має бути не менше 13,2 млрд куб. м газу. Цей показник він назвав критично необхідним мінімумом.

«З такими запасами вдасться пройти зиму навіть за умов низьких температур і масованих атак», – зазначив Шмигаль.

У міністерстві енергетики підкреслюють, що ситуація із накопиченням газу залишається залежною від безпекових факторів, зокрема від атак на енергетичну та газову інфраструктуру. Саме тому фінальні обсяги запасів можуть коригуватися залежно від розвитку подій.

Нагадаємо, що СБУ, Бюро економічної безпеки та Офіс генерального прокурора викрили незаконну схему в «Укргазвидобуванні». Унаслідок неї держава втратила понад 295 млн грн.