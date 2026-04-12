Трамп попередив Китай про великі проблеми у разі поставок зброї Ірану

Розвідка США повідомила, що Китай планує найближчими тижнями передати Ірану нові системи протиповітряної оборони

Президент США Дональд Трамп виступив із попередженням на адресу Пекіна. Коментуючи дані американської розвідки про те, що Китай нібито готується відправити Ірану нові системи ППО, Трамп заявив про неминучі наслідки для китайської сторони. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Під час розмови з журналістами перед вильотом до Флориди, на запитання про можливі поставки зброї Тегерану, президент відповів прямо:

«Якщо Китай це зробить, у Китаю будуть великі проблеми, гаразд?».

Це зауваження з’явилося на тлі звітів розвідки про те, що Пекін може таємно передати іранському режиму переносні зенітно-ракетні комплекси (ПЗРК), використовуючи маршрути через треті країни. Такі дії з боку КНР можуть поставити під загрозу крихке перемир’я в регіоні та запланований на наступний місяць візит Трампа до Китаю. Пекін своєю чергою офіційно заперечує будь-які плани щодо передачі озброєння сторонам конфлікту.

Як відомо, президент США Дональд Трамп висловив байдужість щодо фінального результату переговорів із Тегераном, які наразі тривають в Ісламабаді.

Залишаючи Білий дім, він заявив журналістам, що для Сполучених Штатів факт підписання угоди не є критичним.

Раніше президент США Дональд Трамп окреслив ключовий критерій майбутніх домовленостей із Тегераном. За його словами, «справедлива угода» на 99% має складатися з повної відмови Ірану від ядерного озброєння.

Трамп також припустив, що в країні вже фактично відбулася зміна режиму, хоча офіційно Вашингтон не висував такої вимоги.