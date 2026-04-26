Чи витримає економіка Ірану тиск США? Аналіз CNN

Війна та санкції проти Ірану призвели до втрати понад одного мільйона робочих місц

Сполучені Штати розгорнули масштабну військово-морську блокаду Ірану, яка охоплює акваторію від Оманської затоки до відкритого океану. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Міністр оборони США Піт Гегсет охарактеризував цю операцію як «залізну», заявивши, що наразі американські сили повністю контролюють морські шляхи: «Нічого не входить. Нічого не виходить». Станом на кінець квітня вже перехоплено 34 судна, що прямували до іранських портів або з них, а два кораблі затримано в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Головною метою Вашингтона є повна зупинка експорту іранської нафти, яка є основним джерелом іноземної валюти для Тегерана. Блокада вже спричинила назрівання кризи нафтосховищ. Наразі Іран має близько 30 млн барелів нафти у наземних сховищах, що дозволяє підтримувати видобуток ще протягом кількох тижнів. Для вирішення проблеми Тегеран розглядає використання списаних танкерів як плавучих сховищ. Зокрема, 30-річний гігантський танкер NASHA вже помічений біля терміналу на острові Харг, через який проходить 90% іранського нафтового експорту.

Внутрішня ситуація в Ірані стрімко погіршується:

війна та санкції призвели до втрати понад одного мільйона робочих місць, ще 130 тис. людей залишилися без роботи через страйки на заводах;

попри запевнення уряду про наявність продуктів, ціни на рис, курку, яйця та ліки зросли втричі або вчетверо;

президент Масуд Пезешкіан визнав дефіцит палива, закликавши населення до «співпраці».

Верховний лідер Моджтаба Хаменеї у письмовій заяві закликав іранців до взаємопідтримки в умовах «природного дефіциту», спричиненого війною. Влада використовує воєнний стан як виправдання економічного колапсу, хоча ще кілька місяців тому режим був на межі через масові антиурядові протести.

Експерти зазначають, що попри критичний стан, Іран має значний досвід адаптації до санкцій. Тегеран розраховує на те, що Дональд Трамп не зможе підтримувати таку жорстку блокаду тривалий час через внутрішній тиск у США та наближення проміжних виборів.

Зі свого боку, США та їхні союзники наполягають на звільненні Ормузької протоки від іранського контролю та скасуванні неофіційних зборів за прохід суден, які Тегеран запровадив раніше. Генеральний директор нафтової компанії ADNOC Султан Аль-Джабер назвав ці дії «криміналом», підкресливши, що протока має належати світу.

Блокада має глобальні наслідки, оскільки Близький Схід забезпечує значну частку світового ринку пластику (поліпропілену та поліетилену), сірки та добрив. Поки в Пакистані тривають спроби відновити переговори за участі американських та іранських дипломатів, Вашингтон демонструє непохитність: блокада триватиме стільки, скільки буде потрібно для досягнення цілей США.

Як відомо, Дональд Трамп заявив, що після його рішення скасувати поїздку спецпосланців до Пакистану, Іран протягом 10 хвилин надіслав новий документ із покращеними умовами.

За словами президента США, ця пропозиція є значно вигіднішою за попередню, проте вона все ще не є достатньою для укладання фінальної угоди.

Раніше Тегеран спростував інформацію про підготовку прямої зустрічі між іранськими та американськими представниками в Пакистані. Речник МЗС Ірану Есмаїл Багаї заявив, що іранська сторона не планує контактів із делегацією США, а всі зауваження та пропозиції Тегерана будуть передані пакистанським посередникам.

Нагадаємо, перший раунд переговорів між США та Іраном завершився 12 квітня без відчутних результатів. Сторони не змогли досягти домовленостей через розбіжності щодо ядерної програми Тегерана. Зокрема, Іран не надав гарантій відмови від створення ядерної зброї.