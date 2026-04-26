Чи витримає економіка Ірану тиск США? Аналіз CNN

Аліна Самойленко
фото: Reuters

Війна та санкції проти Ірану призвели до втрати понад одного мільйона робочих місц

Сполучені Штати розгорнули масштабну військово-морську блокаду Ірану, яка охоплює акваторію від Оманської затоки до відкритого океану. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Міністр оборони США Піт Гегсет охарактеризував цю операцію як «залізну», заявивши, що наразі американські сили повністю контролюють морські шляхи: «Нічого не входить. Нічого не виходить». Станом на кінець квітня вже перехоплено 34 судна, що прямували до іранських портів або з них, а два кораблі затримано в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Головною метою Вашингтона є повна зупинка експорту іранської нафти, яка є основним джерелом іноземної валюти для Тегерана. Блокада вже спричинила назрівання кризи нафтосховищ. Наразі Іран має близько 30 млн барелів нафти у наземних сховищах, що дозволяє підтримувати видобуток ще протягом кількох тижнів. Для вирішення проблеми Тегеран розглядає використання списаних танкерів як плавучих сховищ. Зокрема, 30-річний гігантський танкер NASHA вже помічений біля терміналу на острові Харг, через який проходить 90% іранського нафтового експорту.

Внутрішня ситуація в Ірані стрімко погіршується:

  • війна та санкції призвели до втрати понад одного мільйона робочих місць, ще 130 тис. людей залишилися без роботи через страйки на заводах;
  • попри запевнення уряду про наявність продуктів, ціни на рис, курку, яйця та ліки зросли втричі або вчетверо;
  • президент Масуд Пезешкіан визнав дефіцит палива, закликавши населення до «співпраці».

Верховний лідер Моджтаба Хаменеї у письмовій заяві закликав іранців до взаємопідтримки в умовах «природного дефіциту», спричиненого війною. Влада використовує воєнний стан як виправдання економічного колапсу, хоча ще кілька місяців тому режим був на межі через масові антиурядові протести.

Експерти зазначають, що попри критичний стан, Іран має значний досвід адаптації до санкцій. Тегеран розраховує на те, що Дональд Трамп не зможе підтримувати таку жорстку блокаду тривалий час через внутрішній тиск у США та наближення проміжних виборів.

Зі свого боку, США та їхні союзники наполягають на звільненні Ормузької протоки від іранського контролю та скасуванні неофіційних зборів за прохід суден, які Тегеран запровадив раніше. Генеральний директор нафтової компанії ADNOC Султан Аль-Джабер назвав ці дії «криміналом», підкресливши, що протока має належати світу.

Блокада має глобальні наслідки, оскільки Близький Схід забезпечує значну частку світового ринку пластику (поліпропілену та поліетилену), сірки та добрив. Поки в Пакистані тривають спроби відновити переговори за участі американських та іранських дипломатів, Вашингтон демонструє непохитність: блокада триватиме стільки, скільки буде потрібно для досягнення цілей США.

Як відомо, Дональд Трамп заявив, що після його рішення скасувати поїздку спецпосланців до Пакистану, Іран протягом 10 хвилин надіслав новий документ із покращеними умовами. 

За словами президента США, ця пропозиція є значно вигіднішою за попередню, проте вона все ще не є достатньою для укладання фінальної угоди.

Раніше Тегеран спростував інформацію про підготовку прямої зустрічі між іранськими та американськими представниками в Пакистані. Речник МЗС Ірану Есмаїл Багаї заявив, що іранська сторона не планує контактів із делегацією США, а всі зауваження та пропозиції Тегерана будуть передані пакистанським посередникам. 

Нагадаємо, перший раунд переговорів між США та Іраном завершився 12 квітня без відчутних результатів. Сторони не змогли досягти домовленостей через розбіжності щодо ядерної програми Тегерана. Зокрема, Іран не надав гарантій відмови від створення ядерної зброї.

Читайте також

«Хмаринка» здатна нести корисне навантаження до 7 кг
Україна створила новий ударний дрон «Хмаринка»: у чому його унікальність (фото)
23 квiтня, 08:33
Олексію Михайлову присвоєно звання за бойову роботу
343 дні безперервно на позиціях: Михайлову присвоєно звання Героя України
22 квiтня, 17:28
Збірна Ірану усі три матчі групового етапу Чемпіонату світу має провести у США
Іран назвав умову участі збірної у Чемпіонаті світі з футболу у США
21 квiтня, 12:19
Ізраїль заявив про викриття іранської мережі в Азербайджані
Іран дістався до Азербайджану? Ізраїль викрив проксі-мережу бойовиків
20 квiтня, 16:41
«Рамштайн», удар по Одесі, візит Зеленського до Італії. Головне за 15 квітня 2026
«Рамштайн», удар по Одесі, візит Зеленського до Італії. Головне за 15 квітня 2026
15 квiтня, 21:17
Ольга Айвазовська: Що більше громадян зареєструється для голосування за кордоном, то більш чесною буде виборча кампанія всередині України
Перші повоєнні вибори: чи зможуть закордонні українці бути обраними? Інтерв’ю з Ольгою Айвазовською
7 квiтня, 10:00
Удари по Тольятті у РФ, атака на Суми: головне за ніч 4 квітня
Удари по Тольятті у РФ, атака на Суми: головне за ніч 4 квітня
4 квiтня, 05:53
Атака на Україну, нові заяви Трампа: головне за ніч 2 квітня
Атака на Україну, нові заяви Трампа: головне за ніч 2 квітня
2 квiтня, 05:49
За словами глави Білого дому, Сполучені Штати ведуть серйозні переговори про завершення війни на Близькому Сході
Трамп пригрозив Ірану знищити усі електростанції та нафтові свердловини
30 березня, 16:10

Політика

Чи витримає економіка Ірану тиск США? Аналіз CNN
Чи витримає економіка Ірану тиск США? Аналіз CNN
Пакистан заявив про готовність сприяти переговорам між Іраном та США
Пакистан заявив про готовність сприяти переговорам між Іраном та США
Нетаньягу наказав посилити удари по «Хезболлі» в Лівані попри режим припинення вогню
Нетаньягу наказав посилити удари по «Хезболлі» в Лівані попри режим припинення вогню
Трамп заявив, що Іран надав нову пропозицію після скасування візиту американської делегації
Трамп заявив, що Іран надав нову пропозицію після скасування візиту американської делегації
Експосол України в Білорусі пояснив, кого насправді залякує Лукашенко своїми войовничими діями
Експосол України в Білорусі пояснив, кого насправді залякує Лукашенко своїми войовничими діями
Трамп раптово скасував переговори з Іраном
Трамп раптово скасував переговори з Іраном

Новини

«Карпати» розгромили «Рух» у дербі Львова в Прем'єр-лізі
Вчора, 19:57
Яремчук дублем доклався до перемоги «Ліона» в чемпіонаті Франції
Вчора, 17:58
Грав у Росії та НБА. Що відомо про нового героя «Холостяка» Кравцова
Вчора, 15:55
В Україні місцями невеликий дощ: погода на 25 квітня 2026
Вчора, 05:59
Мале дербі Львова завершилося масовою бійкою футболістів
24 квiтня, 22:15
Збірна України отримала черговий варіант спаринг-партнера на літо
24 квiтня, 21:25

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
