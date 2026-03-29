Березень може стати «чорним місяцем» для росіян на фронті: деталі від Міноборони

Надія Карбунар
Надія Карбунар
Втрати російської армії продовжують стрімко зростати
фото: Офіційний Telegram-канал Сухопутних військ ЗС України

У березні можуть зафіксувати рекордний показник втрат РФ

Із фронту щодня надходять відеопідтвердження, де російська піхота вдається до самознищення. Найчастіше це трапляється після поранень, отриманих внаслідок атак безпілотників, або в умовах повного оточення українськими дронами. Як інформує «Главком», про це повідомляє міністр оборони Михайло Федоров.

За словами Федорова, така поведінка є наслідком рішень, які ухвалюються у військово-політичному керівництві РФ. Зокрема, російська пропаганда переконує у «контролі ситуації та перевазі», однак реальна картина на полі бою суттєво відрізняється.

«Непідготовлені люди, відсутність шансів на евакуацію та постійний тиск дронів», – пояснив він.

Окрім цього, за даними міністра, російське командування фактично забороняє військовим здаватися в полон, просуваючи наратив про те, що «краще померти одразу». Водночас українська сторона регулярно проводить обміни полоненими, що дає шанс на виживання.

«Росія забирає у своїх громадян право на життя», – підкреслює міністр оборони.

При цьому втрати російської армії продовжують стрімко зростати.

«Березень може стати рекордним за кількістю знищених росіян. Динаміка ураження свідчить, що завдяки українським Силам оборони втрати ворога перевищать 30 000 важкопораненими та вбитими», – акцентував Федоров.

Водночас досягнення позначки у 50 000 втрат на місяць може мати для російської армії катастрофічні наслідки. У Міноборони також натякнули на можливі додаткові рішення для посилення цієї динаміки.

«Можливо, запропонувати нараховувати 12 єБалів (зараз стільки ж за знищеного) підрозділу, в чиїй смузі окупант здійснив самознищення, за наявності відеопідтвердження?», – іронічно завершив Федоров.

Нагадаємо, росіяни масово намагаються оформити закордонні паспорти та витяг з реєстрів, побоюючись закриття кордонів та початку нової хвилі мобілізації, про яку дедалі частіше говорять у соцмережах. Ситуація загострилася після того, як з'явилася інформації про черговий етап призову вже найближчим часом. Через це у відділеннях міграційної служби в Москві, Санкт-Петербурзі та Новосибірську утворилися величезні черги.

Як повідомлялося, Російська Федерація планує продовжувати бойові дії в Україні у форматі війни на виснаження. Такий прогноз зробила директорка національної розвідки Сполучених Штатів Америки Тулсі Габбард.

За словами Габбард, Кремль не збирається збавляти оберти на фронті, розраховуючи, що тривала війна вичерпає ресурси України та послабить підтримку з боку західних союзників. Росія використовує бойові дії як інструмент тиску, щоб досягти максимально вигідних для себе умов за столом переговорів.

