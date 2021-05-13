Держсекретар заявив Лаврову про готовність захищати інтереси США і союзників

Сполучені Штати захищатимуть від російської загрози свої національні інтереси і союзників

Сполучені Штати Америки мають намір рішуче захищати своїх громадян, а також національні інтереси у відповідь на зловмисні дії Росії, які шкодять США і їхнім союзникам.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час телефонної розмови з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим, повідомляє Держдепартамент США.

«Держсекретар Блінкен підтвердив рішучість президента Байдена забезпечувати захист громадян США, а також твердо захищати інтереси Сполучених Штатів у відповідь на дії Росії, які завдають шкоди нам або нашим союзникам», – повідомили в Держдепартаменті.

Крім того, Блінкен закликав РФ звільнити американських громадян Пола Вілана і Тревора Ріда, яких російська сторона утримує в ув'язненні.

У Держдепі також зазначили, що сторони обговорили підготовку міністерської зустрічі Арктичної ради, наміченої на наступний тиждень, ситуацію навколо КНДР, а також інші питання, що представляють взаємний інтерес.

Раніше Держдеп пояснив важливість координації між США та Україною.

Як повідомлялося, минулого тижня Блінкен прибув до Києва з офіційним візитом. 6 травня він провів зустрічі з представниками української влади.

Згодом держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен назвав продуктивним свій візит до Києва, в рамках якого він провів переговори з президентом України Володимиром Зеленським. Блінкен підкреслив, що американська сторона «сповнена рішучості» перед агресією з боку Росії.

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