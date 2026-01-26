Головна Київ Новини
Опалення в Києві: Кличко назвав кількість будинків без тепла після атаки

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Опалення в Києві: Кличко назвав кількість будинків без тепла після атаки
Псля масованої атаки РФ 24 січня у столиці без теплопостачання опинилися майже 6 тис. будинків
Більшість із будинків залишилися без опалення після обстрілу вже втретє

Станом на день, 26 січня, у Києві без теплопостачання залишається 1,2 тис. багатоповерхових будинків. Про це під час спілкування з журналістами повідомив міський голова Віталій Кличко, інформує «Главком» .

За словами мера, за ніч вдалося підключити до теплоносія 100 багатоповерхівок. Він нагадав, що після масованої атаки РФ 24 січня у столиці без теплопостачання опинилися майже 6 тис. будинків. Більшість із них уже двічі підключали або намагалися підключити до тепла після обстрілів 9 та 20 січня.

Станом на вечір, 25 січня, у Києві без тепла залишалося 1330 багатоповерхівок. Протягом неділі відновили опалення у ще понад 340 будинках, повідомив Кличко.

Нагадаємо, що через масовані атаки на енергосистему в Києві продовжують діяти екстрені відключення світла, а понад 800 будинків у столиці залишаються взагалі без світла. Втім, цілодобова робота комунальників та розгортання мережі пунктів незламності дозволяють місту триматися в умовах енергетичного терору росіян. Станом на 25 січня в столиці вже функціонують 1300 «Пунктів незламності», де мешканці можуть отримати базові послуги в умовах знеструмлення та відсутності опалення. 

Як повідомлялося, під час проведення критично важливих аварійно-відновлювальних робіт на одному з енергетичних об’єктів столиці сталася трагедія. Загинув рятувальник-верхолаз Олександр Питайчук, який допомагав повертати світло та тепло в оселі киян після масованої атаки 24 січня. 

Теги: відключення світла відключення послуги робота опалення Віталій Кличко трагедія

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
