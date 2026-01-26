Опалення в Києві: Кличко назвав кількість будинків без тепла після атаки

Більшість із будинків залишилися без опалення після обстрілу вже втретє

Станом на день, 26 січня, у Києві без теплопостачання залишається 1,2 тис. багатоповерхових будинків. Про це під час спілкування з журналістами повідомив міський голова Віталій Кличко, інформує «Главком» .

За словами мера, за ніч вдалося підключити до теплоносія 100 багатоповерхівок. Він нагадав, що після масованої атаки РФ 24 січня у столиці без теплопостачання опинилися майже 6 тис. будинків. Більшість із них уже двічі підключали або намагалися підключити до тепла після обстрілів 9 та 20 січня.

Станом на вечір, 25 січня, у Києві без тепла залишалося 1330 багатоповерхівок. Протягом неділі відновили опалення у ще понад 340 будинках, повідомив Кличко.

Нагадаємо, що через масовані атаки на енергосистему в Києві продовжують діяти екстрені відключення світла, а понад 800 будинків у столиці залишаються взагалі без світла. Втім, цілодобова робота комунальників та розгортання мережі пунктів незламності дозволяють місту триматися в умовах енергетичного терору росіян. Станом на 25 січня в столиці вже функціонують 1300 «Пунктів незламності», де мешканці можуть отримати базові послуги в умовах знеструмлення та відсутності опалення.

Як повідомлялося, під час проведення критично важливих аварійно-відновлювальних робіт на одному з енергетичних об’єктів столиці сталася трагедія. Загинув рятувальник-верхолаз Олександр Питайчук, який допомагав повертати світло та тепло в оселі киян після масованої атаки 24 січня.