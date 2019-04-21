У Тимошенко пояснили, за яких умов вони підтримають Зеленського



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До тих людей, яких сьогодні виставляють публічно фронтменами команди Зеленського, поки більше питань, ніж відповідей, - Власенко

«Батьківщина» буде підтримувати ті ініціативи Зеленського, які відповідатимуть ідеології партії, - Власенко

Український політик, заступник голови партії «Батьківщина» Сергій Власенко запевняє, що у разі перемоги на виборах кандидата у президенти Володимира Зеленського, «Батьківщина» буде підтримувати ті його ініціативи, які відповідатимуть ідеологічним позиціям партії. Про це він сказав в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому».

За словами Власенка, «Батьківщина» так завжди робила і буде продовжувати так робити.

«Як не банально це звучить, але все залежить, в першу чергу, від Зеленського. Президент може вносити популістські закони. Не відповідаючи за економічний стан, не контролюючи уряд і не несучи відповідальність за нього, він може робити все, що хоче, і при цьому не нести політичної відповідальності. Він буде казати, що це ж не я винен, а уряд чи парламент не впорались. Тут велика кількість змінних, які нам не відомі, і тому, на жаль, не вийде побудувати рівняння», - пояснив заступник голови партії «Батьківщина».

Власенко зауважив, що трішки збентежений тим ефіром із (телефонним) включенням Зеленського (на телеканалі «1+1», де кандидат у президенти Володимир Зеленський говорив з Парижу по телефону з президентом Петром Порошенком і кинув слухавку під час розмови - ред.).

«Я не знаю яким Зеленський буде президентом – може, слабким, а може, авторитарним. Ми цього не дізнаємося поки не побачимо методи і форми його управління та команду. До тих людей, яких сьогодні виставляють публічно фронтменами цієї команди, у мене поки більше питань, ніж відповідей», - говорить Власенко.

Нагадаємо, Тимошенко після програшу на президентських виборах має намір зробити ставку на участь у парламентських виборах.

Як повідомлялося, у першому турі виборів президента за Володимира Зеленського віддали свої голоси 30,14%, за Петра Порошенка - 15,95%, за Юлію Тимошенко - 13,4%.

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