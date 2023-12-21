Легалізація канабісу в Україні: опозиція розповіла, що не так із законом

Геращенко зауважила, що закон містить взаємовиключні норми і багато в чому не був потрібен

Депутати заявили, що жодної правки після першого читання враховано не було

Сьогодні, 21 грудня, Верховна Рада прийняла закон про легалізацію медичного канабісу, але документ містить взаємовиключні норми і багато в чому не був потрібен. Про це йдеться в публікації народної депутатки від опозиційної «ЄС» Ірини Геращенко.

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Нардепка зазначила, що її фракція утрималася від голосування, оскільки жодна її поправка не була врахована. Вона додала, що законопроєкт був підтриманий у першому читання для того, аби допрацювати його до другого.

«Ми підтримуємо використання канабісу для медичних цілей. Багато працювали з ГО, які лобіюють прийняття цього закону. Але саме ці громадські організації так само закликали направити цей закон на повторне друге читання», – йдеться у повідомленні депутатки.

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Геращенко зазначила, що законопроєкт спрощує медичне використання ліків на основі каннабісу й доручає Уряду розширити їхній перелік, і додала, що це можна зробити і без закону, лише постановою Кабміну. За її словами, закон потрібен, аби закріпити на законодавчому рівні можливість використання каннабісу в лікувальних цілях, без ризику кримінальної відповідальності для лікарів, фармацевтів і пацієнтів.

«Але він не вдосконалює систему контролю за обігом. Закон містить багато взаємовиключних норм, коли одна стаття забороняє те, що дозволяє інша. Й рішення про те, яку норму використовувати, прийматиме слідчий поліції, що створює підстави для корупції. Законопроект не враховує необхідність отримання дозволу на використання приміщень для діяльності з обігу наркотичних засобів», – підкреслила нардепка.

Геращенко повідомила, що витрати на електронну систему обліку наркотичних речовин в держбюджет на 2024 рік не закладені, тому, за її словами, вона запущена в строк не буде. Депутатка зауважила, що без цієї системи обліку жодна норма закону не працюватиме, але почнеться промислове вирощування коноплі. Вона також додала, що міністр охорони здоров’я визнав, що виробництво українських ліків на основі канабісу можна буде налагодити не раніше, аніж через три роки.

Інший депутат від «ЄС» – Володимир В'ятрович повідомив, що подав до законопроєкту двадцять правок, однак жодної з них комітет не врахував, як і жодної правки (з понад 800) не членів комітету.

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«Вчора на обговорені правок у залі було кілька десятків депутатів, то ж жодну, звісно, не підтримали. Відтак лишили проєкт, який крім інших недоліків містить не узгоджені норми і дозволить різне їх тлумачення, а значить корупцію. Тому я вважав, що закон треба повернути на повторне друге читання і доопрацювати», – йдеться у повідомленні депутата.

В'ятрович зауважив, що, на його думку, закон не гарантує того, заради чого піднімалося ця тема у суспільстві: організацію швидкого і доступного отримання потрібних ліків хворими.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон про медичний канабіс у другому читанні. За прийняття зазначеного законопроєкту проголосували 248 народних депутатів. Закон регулює обіг канабісу лише в медичній, промисловій та науковій діяльності.