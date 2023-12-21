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Нардепка заявила, що канабіс потрібен кожному третьому українцю

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Нардепка заявила, що канабіс потрібен кожному третьому українцю
На думку депутатки, голосування за цей закон є одним із найважливіших Ради ІХ скликання
фото: Верховна Рада/Telegram

Василенко назвала найбільшу важливість канабісу для українців

Народна депутатка Леся Василенко («Голос») після прийняття закону про легалізацію медичного канабісу заявила, що ці «природні ліки» потрібні кожному третьому українцю.

«Коноплі – традиційна для нас культура і вирощувалась на українських землях історично. Цілюща дія канабісу давно доведена. Сьогодні ці природні ліки конче необхідні кожному третьому в країні. За оцінками ВООЗ понад 10 мільйонів людей зараз страждають від ПТСР, стресів та інших ментальних розладів», – йдеться у публікації депутатки.

Нардепка заявила, що канабіс потрібен кожному третьому українцю фото 1

Василенко назвала краплі, олії та екстракти конопель спасінням для тисяч онкохворих та пацієнтів, які страждають від гострих больових синдромів.

«Цей закон готувався 3 роки, це не враховуючи що в попередніх скликаннях були свої намагання легалізації ліків для ментального добробуту населення. Місяці перемовин, громадських кампаній. 892 поправки. 2 дні роботи в режимі запальних дискусій, а іноді і відвертого треш популізму від деяких колег», – додала нардепка.

Леся Василенко підкреслила, що вважає голосування за цей закон одним із найважливіших за всю каденцію Верховна Рада України ІХ скликання.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон про медичний канабіс у другому читанні. За прийняття зазначеного законопроєкту проголосували 248 народних депутатів. Закон регулює обіг канабісу лише в медичній, промисловій та науковій діяльності.

До слова, народна депутатка від опозиційної «ЄС» Ірини Геращенко заявила, що закон містить взаємовиключні норми і багато в чому не був потрібен. Інший депутат від «ЄС» – Володимир В'ятрович повідомив, що подав до законопроєкту двадцять правок, однак жодної з них комітет не врахував, як і жодної правки (з понад 800) не членів комітету.

Теги: Верховна Рада закон медичний канабіс

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