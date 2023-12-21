Нардепка заявила, що канабіс потрібен кожному третьому українцю

На думку депутатки, голосування за цей закон є одним із найважливіших Ради ІХ скликання

Василенко назвала найбільшу важливість канабісу для українців

Народна депутатка Леся Василенко («Голос») після прийняття закону про легалізацію медичного канабісу заявила, що ці «природні ліки» потрібні кожному третьому українцю.

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«Коноплі – традиційна для нас культура і вирощувалась на українських землях історично. Цілюща дія канабісу давно доведена. Сьогодні ці природні ліки конче необхідні кожному третьому в країні. За оцінками ВООЗ понад 10 мільйонів людей зараз страждають від ПТСР, стресів та інших ментальних розладів», – йдеться у публікації депутатки.

Василенко назвала краплі, олії та екстракти конопель спасінням для тисяч онкохворих та пацієнтів, які страждають від гострих больових синдромів.

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«Цей закон готувався 3 роки, це не враховуючи що в попередніх скликаннях були свої намагання легалізації ліків для ментального добробуту населення. Місяці перемовин, громадських кампаній. 892 поправки. 2 дні роботи в режимі запальних дискусій, а іноді і відвертого треш популізму від деяких колег», – додала нардепка.

Леся Василенко підкреслила, що вважає голосування за цей закон одним із найважливіших за всю каденцію Верховна Рада України ІХ скликання.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон про медичний канабіс у другому читанні. За прийняття зазначеного законопроєкту проголосували 248 народних депутатів. Закон регулює обіг канабісу лише в медичній, промисловій та науковій діяльності.

До слова, народна депутатка від опозиційної «ЄС» Ірини Геращенко заявила, що закон містить взаємовиключні норми і багато в чому не був потрібен. Інший депутат від «ЄС» – Володимир В'ятрович повідомив, що подав до законопроєкту двадцять правок, однак жодної з них комітет не врахував, як і жодної правки (з понад 800) не членів комітету.