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Міністр оборони США пояснив «паузу» в призупинці військової допомоги

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Міністр оборони США пояснив «паузу» в призупинці військової допомоги
Міністр оборони США Піт Геґсет називає призупинку військової допомоги тимчасовою
фото: Reuters

Геґсет: «Американський лідер Трамп, зрештою, прийме рішення, однак поки це пауза»

Міністр оборони США Піт Геґсет під час зустрічі у Пентагоні із міністром оборони Великої Британії Джоном Гілі пояснив, що пауза в призупиненні військової допомоги США Україні обумовлена «очікуванням справжньої відданості шляху до миру». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News.

«Президент (Трамп – «Главком») дуже пильно стежить за тим, що саме говорять і роблять українці щодо прихильності цьому мирному процесу, і нас дуже заохочують ті ознаки, які ми бачимо» , – сказав Геґсет.

За його словами, американський лідер Трамп, зрештою, прийме рішення, однак поки це пауза.

«Наші країни працюватимуть разом, щоб забезпечити тривалий мир в Україні», – сказав глава Пентагону про зустріч із британським колегою.

Геґсет також підкреслив, що США вітають пропозиції Великої Британії та Франції допомогти Україні підтримувати мир . Він також додав, що президент Дональд Трамп був обраний, щоб принести мир у цьому конфлікті, і він працює з обома сторонами так, як може тільки президент Трамп.

Глава Пентагону каже, що наразі країни ближчі до миру, ніж коли-небудь, завдяки лідерству Трампа.

До слова, радник Білого дому з нацбезпеки Майк Волц заявив, що президент США Дональд Трамп розгляне можливість відновлення допомоги Україні, якщо будуть організовані мирні переговори та вжиті «заходи зміцнення довіри».

Як відомо, 4 березня, з'явилася інформація про те, що президент США Дональд Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Україні. Це в першу чергу торкнеться ракет до ППО та боєприпасів.

Згодом президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не вперше зіштовхується із зупинкою військової допомоги з боку Сполучених Штатів. Вона була наприкінці січня, але тоді все вдалося швидко відновити. Україна не один тиждень отримувала різні сигнали щодо призупинення допомоги. Зокрема, була зупинка гуманітарної та енергетичної допомоги.

До слова, директор ЦРУ Джон Реткліфф підтвердив, що США тимчасово зупинили надання Україні зброї та розвідувальних даних.

Зауважимо, що держсекретар США Марко Рубіо, спеціальний посланець Стів Віткофф та радник Трампа з нацбезпеки Майк Волц у вівторок, 11 березня, вирушать до Ер-Ріяда, щоб зустрітися з українською делегацією.

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Теги: переговори Пентагон військова допомога військова техніка США війна

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