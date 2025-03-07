«Він не жартує». Експерт-американіст порадив ставитися до обіцянок Трампа серйозно

Володимир Дубовик: «Коли він каже про третій термін – він це робить цілковито серйозно»

Президент США Дональд Трамп натякав на можливість балотування на третій термін, що суперечить Конституції США. Дехто сприймає такі заяви, як жарт, проте не варто недооцінювати серйозність намірів американського лідера. Про це в інтерв'ю «Главкому» сказав доцент кафедри міжнародних відносин та директор Центру міжнародних досліджень Одеського національного університету імені Мечникова Володимир Дубовик.

«Коли він (Трамп, – «Главком») каже про третій термін – він це робить цілковито серйозно. Інколи люди почують щось від Трампа і думають, що він жартує, а потім прислухаються і кажуть: та він же на повному серйозі», – зауважив директор Центру міжнародних досліджень університету ім. Мечникова.

Дубовик вважає, що Трамп цілком здатний запропонувати зміни у Конституції, водночас наполягаючи, що саме цими змінами він захищає її.

Також експерт зазначив, що для характеристики політики Трампа можна використовувати різні терміни. Він пояснив, що соратників Трампа часто називають альтернативними правими, щоб відокремити їх від класичних правих. На його думку, цей термін є найбільш доречним, оскільки трампісти – це нові люди, які справді належать до альтернативних правих.

«Багато хто використовує термін трампізм, і треба визнати, що це популярний рух у США. Трамп водночас є і лідером цього руху, і його уособленням. Трампізм, як рашизм, вже є терміном. Думаю, коли Трамп піде з посади, термін надалі буде використовуватися, і рух існуватиме», – підсумував Дубовик.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп під час прийому у Білому домі з нагоди відзначення Місяця історії афроамериканського населення заговорив про переобрання на третій президентський термін. Як пише The Hill, він запитав у гостей, чи варто йому у 2028 році знову балотуватися, а ті відповіли схвальними криками та скандуванням «Ще чотири роки!». Трамп в цей час усміхався.

Згодом повідомлялося, що прихильники президента США Дональда Трампа ініціюють зміну Конституції, щоб дозволити йому балотуватися у 2028 році. Його союзники вже запропонували відповідну поправку.