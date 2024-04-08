Соратник Шарія втратив посаду у військовому виші – ЗМІ

Соратник Шарія балотувався до Верховної Ради України від Партії Шарія у 2019 році

Як зазначає видання, Ніколайчука знято з посади «під тиском публічності»

Екскандидат у депутати від партії підозрюваного в держзраді блогера Анатолія Шарія Геннадій Ніколайчук, який наприкінці 2023-го був призначений начальником кафедри журналістики у Військовому інституті Київського національного університету ім. Шевченка (ВІКНУ), більше не очолює цю кафедру. Про це повідомляє «Детектор медіа» з посиланням на власні джерела.

Як повідомляється, Ніколайчука зняли з посади «під тиском публічності». За даними джерел, керівництво ВІКНУ наразі проводить співбесіду з кандидатами на посаду начальника кафедри.

Крім того, на попередню посаду, а саме начальника відділу проблем масової комунікації науково-дослідного центру ВІКНУ, Ніколайчук не може повернутися, оскільки цю вакансію вже обійняв інший офіцер.

Пресслужба вишу інформацію про зняття соратника Шарія з посади не підтверджує і не спростовує. Згідно з офіційною відповіддю на повторний запит за підписом начальника ВІКНУ генерала Анатолія Шевченка, «надання подальших оцінок буде можливим після завершення службового розслідування».

Сам Ніколайчук на прохання про коментар попросив звернутися до нього пізніше.

Зокрема, Геннадій Ніколайчук є майстром спорту з боксу, віце-президентом Федерації боксу Києва, раніше був членом правління Асоціації спортивних журналістів України.

Соратник Шарія балотувався до Верховної Ради України від Партії Шарія у 2019 році під номером 20, однак тоді партія програла вибори, набравши всього 2,23% голосів. Сам Ніколайчук після цього став начальником групи міжнародних зв’язків Центрального спортивного клубу Збройних сил України.

Нагадаємо, віцепрезидент Федерації боксу Києва та екскандидат в депутати від «партії Шарія» Геннадій Ніколайчук наприкінці 2023 року очолив кафедру військової журналістики у Військовому інституті Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

До слова, у липні 2023 року Служба безпеки України повідомила нову підозру блогеру Анатолію Шарію, який, як стверджують у спецслужбі, допомагав ФСБ робити підставні відео з допитів українських полонених. Як повідомляють в Офісі генпрокурора, з 2019 року Анатолій Шарій фактично проживає в Іспанії, звідки «організовує піар-акції проросійської спрямованості, створює й поширює політично заангажовані тенденційні сюжети антиукраїнського змісту».