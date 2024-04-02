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Адміністрація Байдена зважує, чи продовжувати пакет постачання зброї Ізраїлю – Reuters

Наталія Порощук
glavcom.ua
Адміністрація Байдена зважує, чи продовжувати пакет постачання зброї Ізраїлю – Reuters
Останнім часом між США та Ізраїлем точиться дискусія шодо запланованої Цахалом операції проти ХАМАС у місті Рафах на півдні Сектору Газа
фото: AP

Дискусії щодо запиту на F-15 вже відбулися, але деякі з чотирьох офісів, які повинні схвалити передачу зброї, ще не зробили цього

В адміністрації президента США Джо Байдена зважують, чи варто продовжувати реалізацію великого пакета постачання зброї Ізраїлю на 18 мільярдів доларів, який включатиме десятки літаків F-15 і боєприпаси. Про це повідомляє Reuters.

Джерела агентства повідомляють, що продаж 25 літаків F-15 від Boeing розглядався, оскільки Сполучені Штати отримали офіційний запит від Ізраїлю у січні 2023 року. Прискорення доставки літаків було одним із головних запитів міністра оборони Ізраїлю Йоава Галланта, який минулого тижня відвідав Вашингтон.

Голова Комітету із закордонних справ Палати представників Майкл МакКол 30 січня дозволив продаж.

Дискусії між адміністрацією Байдена та Конгресом щодо запиту на F-15 вже відбулися, але деякі з чотирьох офісів, які повинні схвалити передачу зброї, ще не зробили цього.

Законодавство США вимагає, щоб Конгрес отримував повідомлення про великі іноземні угоди щодо продажу військової техніки, а неофіційний процес розгляду дозволяє лідерам комітетів перевіряти такі угоди перед офіційним повідомленням Конгресу.

Пакет включає велику кількість літаків F-15, авіаційних боєприпасів та низку допоміжних послуг, зокрема навчання, технічне обслуговування та багаторічну підтримку підрядників протягом життєвого циклу літака, який зазвичай триває до двох десятиліть.

Інше джерело видання зазначило, що адміністрація Байдена висловила підтримку Ізраїлю щодо його запиту F-15.

Останнім часом між США та Ізраїлем точиться дискусія шодо запланованої Цахалом операції проти ХАМАС у місті Рафах на півдні Сектору Газа.

Нагадаємо, що раніше адміністрація президента США Джо Байдена за останній тиждень схвалила передання Ізраїлю авіабомб і винищувачів на мільярди доларів, попри занепокоєння щодо очікуваного військового наступу на місто Рафах на півдні сектору Гази.

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Теги: США Джозеф Байден зброя Ізраїль гроші військова допомога

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