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Зеленський ввів санкції проти 18 зарубіжних компаній, зареєстрованих у Росії та на Кіпрі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський ввів санкції проти 18 зарубіжних компаній, зареєстрованих у Росії та на Кіпрі
фото: Офіс президента

Указ набуває чинності з дня оприлюднення

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 5 липня «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» щодо 18 зарубіжних компаній. Про це повідомляє пресслужба президента.

Текст відповідного указу №371/2023 від 5 липня та рішення РНБО оприлюднено на сайті глави Української держави. Указ набуває чинності з дня оприлюднення.

У доданому списку юридичних осіб, щодо яких запроваджено санкції, загалом 18 компаній, із яких сім зареєстровані в РФ, дев'ять – на Кіпрі, одна – у Люксембурзі та одна – на Британських Віргінських Островах.

Серед компаній, що потрапили під санкції, – ABH Holdings SA і ABH Ukraine Limited, «АС-Холдинг», «АБ Холдинг», «Альфа Страхування», «Альфа Капітал Холдінгз Лімітед», «ЮНС-Холдинг», Selin Ltd. EXT Ltd, Viviga Ltd, Fairacre Holdings Ltd та інші.

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони №364/2023 про запровадження санкційних обмежень у зв’язку з агресією РФ проти України. Зокрема, у списку опинились оборонні підприємства та керівники низки російських компаній.

Теги: санкції Володимир Зеленський страхування

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