Мирні перемовини у США. Сторони обговорили найделікатніші питання – CNN

Видання зазначає, що зустріч пройшла конструктивно

Переговори між США та Україною у Флориді були «важкими, але надзвичайно конструктивними». Про це повідомляє джерело CNN, пише «Главком».

За словами джерела, на переговорах обговорювалися деякі з найбільш чутливих аспектів мирного врегулювання війни в Україні. Водночас зазначено, що переговори пройшли конструктивно, і ситуація є стабільною.

«Поки що все добре», – додало джерело.

Як відомо, українська та американська команди завершили перемовини щодо мирного плану у Флориді. Рубіо зазначив, що після роботи у Женеві та зустрічі у Флориді ще є над чим працювати. Зокрема, він нагадав про запланований візит спецпосланця США Стіва Віткоффа до Москви.

«Багато роботи ще попереду, але сьогоднішня сесія була досить продуктивною, ми залишаємося реалістами щодо того, як складно це все виглядає, але ми також реалістично дивимося на той прогрес, що вже відбувається. І йдеться не лише про те, щоби зупинити війну, але й про розбудову процвітаючого майбутнього України», – заявив держсекретар.

Умєров теж назвав цю зустріч «продуктивною і успішною». Він подякував США за їхні зусилля щодо мирного процесу.

За повідомленням The Wall Street Journal, переговори між представниками України та США в Маямі 30 листопада стосуються насамперед графіка проведення українських виборів, а також питань «обміну територіями» між Україною та РФ та деяких інших моментів.

Українську делегацію цього разу очолював секретар РНБО Рустем Умєров, який замінив усунутого з посади керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Американську сторону представляють держсекретар Марко Рубіо, спецпосланець президента Дональда Трампа Річард Віткофф та радник президента Джаред Кушнер. Сторону США представляють держсекретар Марко Рубіо, спеціальний посланник Стів Віткофф, а також радник Трампа Джаред Кушнер.