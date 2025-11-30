Головна Світ Політика
search button user button menu button

Мирні перемовини у США. Сторони обговорили найделікатніші питання – CNN

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Мирні перемовини у США. Сторони обговорили найделікатніші питання – CNN
У Флориді завершились мирні перемовини
фото: Reuters

Видання зазначає, що зустріч пройшла конструктивно

Переговори між США та Україною у Флориді були «важкими, але надзвичайно конструктивними». Про це повідомляє джерело CNN, пише «Главком».

За словами джерела, на переговорах обговорювалися деякі з найбільш чутливих аспектів мирного врегулювання війни в Україні. Водночас зазначено, що переговори пройшли конструктивно, і ситуація є стабільною.

«Поки що все добре», – додало джерело.

Як відомо, українська та американська команди завершили перемовини щодо мирного плану у Флориді. Рубіо зазначив, що після роботи у Женеві та зустрічі у Флориді ще є над чим працювати. Зокрема, він нагадав про запланований візит спецпосланця США Стіва Віткоффа до Москви.

«Багато роботи ще попереду, але сьогоднішня сесія була досить продуктивною, ми залишаємося реалістами щодо того, як складно це все виглядає, але ми також реалістично дивимося на той прогрес, що вже відбувається. І йдеться не лише про те, щоби зупинити війну, але й про розбудову процвітаючого майбутнього України», – заявив держсекретар.

Умєров теж назвав цю зустріч «продуктивною і успішною». Він подякував США за їхні зусилля щодо мирного процесу.

За повідомленням The Wall Street Journal, переговори між представниками України та США в Маямі 30 листопада стосуються насамперед графіка проведення українських виборів, а також питань «обміну територіями» між Україною та РФ та деяких інших моментів. 

Українську делегацію цього разу очолював секретар РНБО Рустем Умєров, який замінив усунутого з посади керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Американську сторону представляють держсекретар Марко Рубіо, спецпосланець президента Дональда Трампа Річард Віткофф та радник президента Джаред Кушнер. Сторону США представляють держсекретар Марко Рубіо, спеціальний посланник Стів Віткофф, а також радник Трампа Джаред Кушнер.

Читайте також:

Теги: США переговори Рустем Умєров Марко Рубіо Стів Віткофф

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами посадовиці, американський план обговорюватимуть очільники МЗС Європейського Союзу
Каллас прокоментувала «мирний план» США для завершення війни в Україні
20 листопада, 11:15
Цей план передбачає значні поступки з боку Києва, включаючи обмеження чисельності української армії, відмову від вступу в НАТО та визнання частини українських територій російськими
The Telegraph опублікував усі 28 пунктів «мирного плану» США 
21 листопада, 02:50
Наслідки обстрілу Харкова
Атака на Харків, деталі про переговори України та США: головне за ніч
24 листопада, 05:25
Трамп розповів, на що Росія погодилась у переговорах про мир з Україною
Трамп назвав головну поступку Росії у мирних переговорах з Україною
26 листопада, 12:54
Посол США при НАТО Метью Вітакер зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським у Києві
Посол США при НАТО Вітакер зустрівся із Зеленським у Києві: що обговорили
4 листопада, 10:33
Народний артист оцінив мудрість дружини боксера, яка врятувала його від банкрутства
Народний артист України Горбунов мріє про старість, як у Майка Тайсона
7 листопада, 10:50
Україна та США почали спільне виробництво дронів-перехоплювачів
Україна та США почали спільне виробництво дронів-перехоплювачів
13 листопада, 10:13
Мішель Обама демонструє різке схуднення на нових фото
Скандал із «секретом» схуднення: фотосесія Мішель Обами сколихнула соцмережі
26 листопада, 09:18
Рустем Умєров розповів, що зустріч української та американської делегацій у США вже почалася
У США розпочалася зустріч української та американської делегацій щодо досягнення миру
Сьогодні, 15:58

Політика

Мирні перемовини у США. Сторони обговорили найделікатніші питання – CNN
Мирні перемовини у США. Сторони обговорили найделікатніші питання – CNN
Нетаньягу просить про помилування у президента Ізраїлю
Нетаньягу просить про помилування у президента Ізраїлю
Навроцький скасував зустріч з Орбаном через його візит до Путіна
Навроцький скасував зустріч з Орбаном через його візит до Путіна
Рейтинг схвалення Трампа впав до найнижчого рівня за час його президентства
Рейтинг схвалення Трампа впав до найнижчого рівня за час його президентства
США тиснуть на Зеленського щодо мирної угоди на тлі корупційного скандалу та відставки Єрмака – WP
США тиснуть на Зеленського щодо мирної угоди на тлі корупційного скандалу та відставки Єрмака – WP
Орбан після зустрічі з Путіним заявив, що Україна має залишатися буферною державою
Орбан після зустрічі з Путіним заявив, що Україна має залишатися буферною державою

Новини

Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47
У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
28 листопада, 15:35
В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
27 листопада, 20:02
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
27 листопада, 05:57
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
26 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
25 листопада, 06:01

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua