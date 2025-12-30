ЦВК розпорядилася створити комунікаційну систему «Всеукраїнський референдум»

«Створення автоматизованої інформаційно-комунікаційної системи для організації та проведення всеукраїнського референдуму набуває все більшої актуальності»

Центральна виборча комісія прийняла постанову про окремі питання створення автоматизованої інформаційно-комунікаційної системи «Всеукраїнський референдум» як компонента єдиної інформаційно-аналітичної системи «Вибори». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову від 29 грудня 2025 року.

«З поширеної останнім часом у медіа інформації щодо можливих сценаріїв забезпечення миру в Україні вбачається, що деякі питання можуть потребувати волевиявлення громадян. На установчому засіданні робочої групи з підготовки комплексних законодавчих пропозицій щодо особливостей порядку організації та проведення виборів в умовах особливого періоду та/або повоєнних виборів в Україні 26 грудня 2025 року порушувалося питання можливості проведення всеукраїнського референдуму як елемента мирного врегулювання. Зазначене, з огляду на передбачені законодавством повноваження Комісії, обумовлює необхідність вжиття завчасних заходів, спрямованих не лише на підготовку до повоєнних виборів, а й на забезпечення реалізації права громадян на участь у всеукраїнському референдумі», – йдеться у документі.

Зазначається, що «таким чином, посилення спроможності комісії в забезпеченні реалізації передбачених законом референдумних процедур шляхом створення автоматизованої інформаційно-комунікаційної системи для організації та проведення всеукраїнського референдуму набуває все більшої актуальності. Без такої системи створюються ризики для можливості належної реалізації процедур всеукраїнського референдуму в разі його підготовки та проведення, а також зниження стандартів забезпечення прозорості при встановленні результатів референдуму».

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський пояснив, що будь-який референдум щодо потенційних територіальних або економічних змін має бути легітимним і відбуватися за умов безпеки. Інакше він загрожує розколом держави та погіршенням суспільної довіри до процесу.

Також Володимир Зеленський зазначив, що аби український народ прийняв мирну угоду, потрібен референдум, адже він засвідчить його волевиявлення.