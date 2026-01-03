Безпекова складова та демократична. Стефанчук про дві складові для виборів

Голова фракції «Слуга народу» та спікер парламенту обговорили можливість онлайн-голосування, терміни підготовки та «гібридний» формат волевиявлення

Підготовка виборів президента України та можливий загальнонаціональний референдум в Україні має включати безпекову та демократичну складову. Про це розповіли голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія та спікер парламенту Руслан Стефанчук. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Давид Арахамія наголосив на необхідності прискорення роботи над законодавчою базою. За його словами, якщо не рухати процес активно, він може затягнутися на невизначений термін.

«Якщо нічого не рухати і не пришвидшувати то надовго затягнеться. До кінця лютого маємо закінчити, мати драфт. Треба рівень готовності підвищувати. Згідно з законом певна кількість виборців має взяти участь, щоб референдум був законним. Сьогодні це нереальна цифра. Давайте уявимо, що 2 млн прийшло на референдум. Ми розуміємо, що на референдум має прийти більше людей. Якщо поєднати з виборами президента, то є надія що більше людей прийде», – зазначив Давид Арахамія.

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук окреслив дві головні складові, без яких вибори неможливі: безпекову та демократичну.

«Мінімум для підготовки виборів треба 60 днів. Чому не створити онлайн інструмент для проведення виборів. Наприклад, 6,5 млн ВПО є, а у реєстрі 1 млн де решта, на якій дільниці будуть голосувати», – підкреслив Стефанчук.

