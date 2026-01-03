Головна Країна Політика
Безпекова складова та демократична. Стефанчук про дві складові для виборів

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
фото: glavcom.ua

Голова фракції «Слуга народу» та спікер парламенту обговорили можливість онлайн-голосування, терміни підготовки та «гібридний» формат волевиявлення

Підготовка виборів президента України та можливий загальнонаціональний референдум в Україні має включати безпекову та демократичну складову. Про це розповіли голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія та спікер парламенту Руслан Стефанчук. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Давид Арахамія наголосив на необхідності прискорення роботи над законодавчою базою. За його словами, якщо не рухати процес активно, він може затягнутися на невизначений термін.

«Якщо нічого не рухати і не пришвидшувати то надовго затягнеться. До кінця лютого маємо закінчити, мати драфт. Треба рівень готовності підвищувати. Згідно з законом певна кількість виборців має взяти участь, щоб референдум був законним. Сьогодні це нереальна цифра. Давайте уявимо, що 2 млн прийшло на референдум. Ми розуміємо, що на референдум має прийти більше людей. Якщо поєднати з виборами президента, то є надія що більше людей прийде», – зазначив Давид Арахамія.

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук окреслив дві головні складові, без яких вибори неможливі: безпекову та демократичну.

«Мінімум для підготовки виборів треба 60 днів. Чому не створити онлайн інструмент для проведення виборів. Наприклад, 6,5 млн ВПО є, а у реєстрі 1 млн де решта, на якій дільниці будуть голосувати», – підкреслив Стефанчук.

Нагадаємо, 3 січня 2026 року, міністр економіки України Олексій Соболєв та віцепремʼєр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка презентували «Пакет процвітання України» – масштабний план залучення капіталу для повної реконструкції держави. Документ, розроблений спільно зі Світовим банком та американською стороною.

Як відомо, 3 січня 2026 року, відбулася перша сесія масштабного засідання за участі національних радників з питань безпеки з 15 країн світу, а також представників ЄС та НАТО. Перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця повідомив, що учасники вже опрацювали ключові стратегічні документи, які стануть основою подальшої взаємодії України з партнерами.

Теги: вибори Давид Арахамія Руслан Стефанчук

