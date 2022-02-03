У Чехії 37% мешканців симпатизують Україні

Із 2019 року у Чехії на 15% побільшало тих, хто прихильно ставиться до нашої країни

Кількість позитивно налаштованих щодо українців чехів за три роки значно зросла

У Чехії зростає кількість осіб, які прихильно ставляться до України. Про це повідомив посол України в Чеській Республіці Євген Перебийніс на своїй сторінці у Facebook.

«Опубліковано результати нового опитування чеського Центру дослідження громадської думки стосовно симпатій/антипатій чехів до окремих країн. Приємно, що кількість тих, хто у Чехії позитивно ставиться до України, у порівнянні з 2019 роком зросла на 15 пунктів – з 22% до 37%.

Якщо ж порівнювати з 2017 роком, то зростання симпатій до України відбулося аж на 18 пунктів. Сподіваюся, що у цьому результаті є й частинка нашої роботи», – написав посол.

Нагадаємо, Чехія надасть матеріальну допомогу Збройним силам України. Так Чехія підтримує Україну на тлі агресії РФ.



