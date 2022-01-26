«Маємо досвід окупації»: Чехія схвалила передачу Україні артснарядів на $1,7 млн

Уряд Чехії схвалив передачу Україні 4000 артилерійських снарядів

Чехія передасть Україні 4 тисячі артилерійських снарядів на тлі загрози вторгнення Росії. Про це повідомляє міністертво оборони Чехії у Twitter.

Зазначається, що 26 січня міністерка оборони Чехії Яна Чорнохова запропонувала безкоштовно передати Україні партію 152-міліметрових артилерійських снарядів.

Відомо, що уряд схвалив передачу 4000 снарядів на суму близько 37 млн крон ($1,7 млн).

«Ми країна, яка має свій досвід військової окупації, і тому ми не готові просто так спостерігати за чимось подібним. Навіть у ситуації, коли це безпосередньо не стосується Чехії. Але це торкається нас побічно, це загрожує нашій безпеці», – заявив прем'єр-міністр Петро Фіала, коментуючи можливість військових поставок Україні.

Як відомо, СРСР вторгся в Чехію, а також Словаччину, невдоволений демократичними перетвореннями у тодішній Чехословаччині, у 1968 році.

Зазначимо, міністри закордонних справ Чехії, Австрії та Словаччини приїдуть на Донбас. Як відомо, міністерка оборони Чехії Яна Чернохова заявила, що уряд країни готовий надати Україні військову допомогу на тлі інформації про ймовірне вторгнення. Також Чехія готова відправити військових в Україну.

Також сьогодні Німеччина пояснила, від чого залежить рішення про постачання Україні зброї. Зазначимо, замість летальної зброї Німеччина поставить Україні захисні шоломи.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що ФРН заборонила Естонії передавати німецьку зброю Україні. Пізніше глава міноборони Німеччини Крістіна Ламбрехт заявила, що постачання зброї Україні не вирішить загрозу сторгнення Росії.

Ще стало відомо, чому Німеччина відмовляється постачати Україні зброю.

Нагадаємо, Велика Британія почала постачати Україні найкращі у світі гранатомети для бою в місті. Раніше стало відомо, що Британія надасть Україні протитанкове озброєння.