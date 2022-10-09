У Голій Пристані детонує ворожий склад з боєприпасами (відео)

Після вибуху на складі з боєприпасами ворога почалася сильна пожежа

У тимчасово окупованій Голій Пристані Херсонської області детонує великий склад з боєприпасами загарбників. На місці пожежі спалахнула сильна пожежа. Про це у Telegram повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

За його словами, склад боєкомплектів росіян був знищений «в результаті недотримання окупантами вимог чинного законодавства України щодо паління у громадських місцях». Більше деталей він не розкрив.

Однак у мережі вже з'явилося відео, на якому видно, як горить склад з боєприпасами окупантів. Очевидці кажуть, що одразу після вибуху у Голій Пристані спалахнула потужна пожежа.

Нагадаємо, за інформацією Генерального штабу Збройних сил, місцеві лікарні в тимчасово окупованих районах Херсонської області не можуть впоратися з потоком поранених окупантів.