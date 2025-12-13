Головна Країна Події в Україні
Росія завдала удару по турецькому цивільному судну в Чорному морі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Удару було завдано не в порту, а у відкритому морі
фото: скріншот із відео

Судно Viva прямувало з вантажем соняшникової олії до Єгипту

Росія вчергове грубо порушила закони війни та норми міжнародного морського права, атакувавши цивільне судно у Чорному морі. Ціллю окупантів став суховантаж Viva, який рухався узгодженим морським коридором. Як інформує «Главком», про інцидент повідомили Військово-Морські сили ЗСУ.

Атака сталася вдень суботи, 13 грудня. Судно Viva прямувало з вантажем соняшникової олії до Єгипту. Важливо зазначити, що удар було завдано не в порту, а у відкритому морі – у виключній морській економічній зоні України.

«РФ нанесла цілеспрямований удар за допомогою БПЛА… поза межами дії українських ППО», – зазначили у ВМС.

Це свідчить про те, що ворог навмисно обирає цілі там, де цивільні судна найбільш беззахисні.

Особливого резонансу події додає той факт, що екіпаж судна складався з громадян Турецької Республіки.

«На судні 11 громадян Турецької Республіки», – ідеться у повідомленні військових.

ВМС України оперативно вийшли на зв’язок із капітаном. Морська пошуково-рятувальна служба була приведена у готовність, але, на щастя, евакуація не знадобилася. Екіпаж не постраждав, а судно продовжило рух до порту призначення в Єгипті.

Українські військові наголошують: такі дії є кричущим порушенням Керівництва Сан-Ремо щодо міжнародного права, яке застосовується до збройних конфліктів на морі. Росія свідомо зазіхає на свободу судноплавства.

«Але Україну не зламати – ми вистоїмо і відстоїмо свою свободу та право на мирне море!», – підсумували у ВМС ЗСУ.

Нагадаємо, 29 листопада Sea Baby уразили в Чорному морі два підсанкційні нафтотанкери Kairo та Virat.

До слова, після серії українських атак на танкери «тіньового флоту» Москви страхові ставки для суден, які заходять у порти Чорного моря, зросли на 250%.

Як повідомлялося, «тіньовий флот» нафтових танкерів розширився після низки західних санкцій проти Росії через війну в Україні. Цього року «тіньовий» танкерний флот зростав повільніше, але він продовжує розширюватися, оскільки нові судна часто замінюють ті, що потрапили до чорного списку.

Теги: Туреччина росія військові ВМС евакуація ворог

